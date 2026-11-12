¡Se prendió la pasarela! Luli acusa a Bárbara Córdoba de empujón en ensayo de vedettes

Espectáculos

Prepárense, chiquillos, porque el avance del capítulo 90 de Volverías con tu ex? 2 trae un dramón de aquellos que nos encantan. Parece que la cosa se puso tensa entre Nicole Moreno, la Luli, y Bárbara Córdoba en lo que pintaba para ser una actividad súper divertida.

La presentadora Tonka Tomicic les anunciará a los hombres que se convertirán en unos sensuales bailarines, al más puro estilo de la película "Magic Mike". ¡Imagínense! Pero ojo, que las mujeres no se quedarían atrás y prometían lucirse como vedettes, con toda la vestimenta y el show que se merecen.

La polémica se desató en los ensayos de baile. Mientras hacen una pasada por la pasarela con sus outfits, Nicole Moreno asegurará que Bárbara Córdoba la empujó. ¡Plop! La trasandina expresará que fue la modelo quien se paró muy cerca de ella, situación que será confirmada por el coreógrafo.

¿Quién dijo que los ensayos de vedettes eran tranquilos? ¡Parece que el drama no solo es en pantalla, cabros!