“Llegó a insultarlos en plena calle”: la feroz y nueva denuncia por acoso que hunde a la comediante Piare con P

Espectáculos

Un nuevo round en la polémica que rodea a la humorista Piare con P se armó este miércoles, después de que otras comediantes tiraran nuevos antecedentes en su contra. La que no se quedó callada fue Cynthia Gallardo, quien lanzó acusaciones bien pesadas contra su colega.

Gallardo fue al grano: “Me cuesta mucho quedarme callada cuando una amiga lo pasó tan mal por culpa de esa persona, que dedicó meses de su vida a acosarla a ella y su pololo, a sus amistades, inventando cosas horribles, llegando hasta amenazarlos e insultarlos en plena calle”. La controversia original partió en redes sociales, donde una mujer aseguró que Piare con P se habría entrometido en su relación. Para Gallardo, el dolor o golpe al ego por un romance breve no puede transformarse en acoso y violencia contra la nueva pareja.

Durante la emisión del podcast Amikas, Cynthia Gallardo se comunicó con María José Castro y Valeria Luna para entregar más detalles de lo sucedido. Explicó que “P” (como se refirió a Piare con P) tuvo un breve romance con un chiquillo que terminó al poco tiempo. Meses después, él comenzó una relación con una amiga de Gallardo, que también es comediante, y ahí fue cuando el cahuín se puso feo.

Desde que el chico inició la relación con la amiga de Gallardo, ambos empezaron a recibir mensajes de Piare con P. Al principio, la amiga intentó responder porque Piare trataba de convencerla de que el chico había sido infiel, aunque después de revisar las fechas, esa versión se cayó. Sin embargo, los mensajes de Piare a la amiga se hicieron recurrentes, acusando al chico de distintas cosas, algunas bastante horribles. Él también empezó a recibir mensajes en el mismo tono, y al no recibir respuesta, Piare con P empezó a escribirle a amigos y amigas de él.

La cosa ya estaba tensa con los mensajes, pero la situación escaló heavy cuando un día Piare con P se topó a la pareja en la calle y, sin pensarlo dos veces, empezó a insultarlos. Según Gallardo, el mal rato de su amiga y su pololo fue largo, y desde ese episodio en la calle la comediante aludida, que también es parte de la escena del humor, siente miedo de toparse con Piare en el contexto de la comedia.

Cynthia Gallardo no tuvo pelos en la lengua al cerrar su relato: “P se comportó como una mala persona y mentirosa. Y lo peor de todo es que nunca se disculpó por todo lo que hizo”. Gallardo comentó que no quiso revelar el nombre de la persona aludida para evitar que le explotaran las redes sociales; sin embargo, los usuarios igualmente lograron descubrir su identidad.