Carola Varleta suelta la papita: Así se pololea y se chambea con Francesco Gazzella ¡y que no muera la relación!

Espectáculos

Carola Varleta y Francesco Gazzella, el periodista, son una de esas parejas que nos tienen mirando con lupa. Desde 2023 que comparten micrófono en “La Hora del Taco” de Radio Universo, y si bien los rumores volaban hace rato, fue en agosto cuando Francesco puso fin al misterio con unas fotos bien románticas. Ahora, Carola se mandó un spoiler de cómo hacen la magia para no matarse en el intento y mantener el romance mientras trabajan juntos.

El manual de Carola Varleta para la pega en pareja

1. ¡Todo es la perso, obvio!

La primera clave, según Carola, es la personalidad de cada uno. "Todo depende de la personalidad, de todos, los caracteres", dijo en el podcast “Última Palabra”. Agregó que si uno está con alguien de carácter difícil, también puede ser difícil. ¡No es un manual para todos, pero ayuda!

2. Conocerse la ficha completa

Parece que la clave es partir conociéndose en el curro. “Nosotros nos conocimos trabajando”, explicó. Cuando ya te sabes todas sus mañas, sus tiempos, cuándo está atento y cuándo está en la luna, es más fácil adaptarse. Ya conoce su ritmo, cuándo pregunta y cuándo no está ni ahí, y así uno va adecuándose. Claro, ya te aguantaste lo peor, ¿qué más da?

3. Dosis justa y necesaria

No viven pegados todo el día: según contó, son solo dos horas diarias en el programa, y cada uno tiene además su propio trabajo. Para ella, es un encuentro entretenido. Un poquito de tu amor en la pega, pero sin saturar. Inteligente, ¿no?

4. La pega como terapia personal

¡Quién lo diría! Para Carola, el programa es casi un diván. Confesó que hacer el programa siempre ha sido para ella una especie de terapia: se conversan otras cosas, se ríe mucho y también se pone seria cuando hay que serlo, porque además se informa. Así que, además de entretener, ¡se desestreza!

5. Cero dramas cruzados

Y lo mejor de todo es que, cuando le preguntaron si alguna vez los conflictos de la radio se habían pasado a la relación, su respuesta fue un rotundo “no, nada”. ¡Un diez para ellos! No mezclan la pega con el pololeo.

Así que ya saben, si tienen ganas de trabajar con su crush, el truco es conocerse bien, tener su espacio y, quizás, usar la pega de terapia. ¿Creen que les funcione el método Varleta-Gazzella o es una receta para el caos?