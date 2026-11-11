¡Agarra los cabos sueltos! Leyla se entera del secretito de Aras en Traicionada

Espectáculos

¡Atención, fanaticada de Traicionada: Historia de un engaño! Si creían que ya lo habían visto todo en este culebrón turco, el capítulo 79 llegó para demostrarnos que el drama siempre puede escalar un poquito más. ¡Y de qué manera! Leyla, la esposa de Aras, está a punto de llevarse el PLR más grande del mundo: ¡su marido ha perdido la memoria! Sí, así como lo leen. Un detallito que cambia TODO el panorama y nos deja con la mandíbula en el piso. ¿Se imaginan el shock de descubrir algo así? ¡Nosotros ya estamos sufriendo por ella!

Pero tranquilos, que la teleserie es generosa con el drama. Por otro lado, nuestra querida Bahar sigue en modo recuperación después del manso susto con su guagua. Y ojo con esto, porque dicen las malas lenguas (y la trama) que esta situación podría ser el empujón definitivo para una reconciliación con Melih. ¿Volverán las cenizas a encenderse? ¡Esperemos que sí, porque nos encanta ver chispas!

Y si eso no fuera suficiente para un capítulo de infarto, prepárense para el rollo de Kadir. Este personaje está haciendo malabares para que Leyla y Aras ¡no se topen ni por casualidad! ¿Cuál es la razón de tanta movida? Pues porque Asya está pegadita a Aras. ¡Un verdadero cahuín de proporciones épicas que nos tiene a todos especulando! ¿Será que Kadir logra su cometido y mantiene a Leyla en la oscuridad un poco más? El suspenso nos tiene con las uñas cortas.

Este capítulo se viene más intenso que examen sorpresa. ¿Creen que Leyla se dará cuenta de que le están ocultando la verdad o el drama se va a alargar para nuestra alegría? ¡Queremos saber sus teorías!