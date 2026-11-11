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¡Se lo dijo en la cara! Camionero le puso un apodo épico a Neme en Mucho Gusto y desató las risas

Mandy Mandopoulos · 11 de noviembre de 2026

El desorden se armó en vivo en “Mucho Gusto” cuando el periodista Gonzalo Ramírez salió a terreno a reportear con los camioneros que están en plena manifestación en la Ruta 68. La idea era tomarle el pulso a la protesta, escuchar las demandas de los conductores que se manifiestan. Todo iba “normal”, con un joven conductor soltando sus críticas a las autoridades. El hombre no dudó en expresar su opinión sobre cómo el dinero debería circular y cuestionó cómo es posible que a las autoridades les cueste tanto entenderlo.

Pero la cosa se puso buena, y bien inesperada, justo cuando Ramírez pensaba que ya estaba despidiéndose del móvil. De repente, como si se le hubiera ocurrido en el momento, el camionero le manda un saludo a José Antonio Neme. "¿Es el canal de Neme? ¡Grande! ¡Es un defensor Neme!", exclamó el hombre, sorprendiendo a todos. Gonzalo, con temor, le volvió a acercar el micrófono para preguntarle qué iba a decir.

Y ahí fue cuando se soltó el bombazo que dejó a todo el estudio de Mega atacado de la risa y a los televidentes pegados a la pantalla. “Neme, usted no debería llamarse Neme, debería llamarse Nepe, porque se lo has puesto a todos los políticos”, lanzó el camionero sin filtro ni piedad. Gonzalo Ramírez se excusó diciendo que son cosas que pasan en vivo y se alejó rápidamente.

Pero el que se robó el show, como siempre, fue José Antonio Neme. Lejos de molestarse o armar un drama, fiel a su estilo deslenguado y de capear los malos ratos, el animador se lo tomó con tremendo humor. Se tomó el momento con humor y remató la jugada: sentenció que era el pueblo de Chile manifestándose libremente en las pantallas de Mega y celebró también el "nepe", dejando claro que el buen humor es lo primero y que nadie le baja el perfil. Este camionero nos dio el momento televisivo del día, ¡y el apodo más creativo del 2026! ¿Tú qué opinas, se lo merecía Neme?

Con información de fuentes públicas, Wikipedia, YouTube, Instagram y TikTok.