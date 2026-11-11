¡Se lo dijo en la cara! Camionero le puso un apodo épico a Neme en Mucho Gusto y desató las risas

Espectáculos

El desorden se armó en vivo en “Mucho Gusto” cuando el periodista Gonzalo Ramírez salió a terreno a reportear con los camioneros que están en plena manifestación en la Ruta 68. La idea era tomarle el pulso a la protesta, escuchar las demandas de los conductores que se manifiestan. Todo iba “normal”, con un joven conductor soltando sus críticas a las autoridades. El hombre no dudó en expresar su opinión sobre cómo el dinero debería circular y cuestionó cómo es posible que a las autoridades les cueste tanto entenderlo.

Pero la cosa se puso buena, y bien inesperada, justo cuando Ramírez pensaba que ya estaba despidiéndose del móvil. De repente, como si se le hubiera ocurrido en el momento, el camionero le manda un saludo a José Antonio Neme. "¿Es el canal de Neme? ¡Grande! ¡Es un defensor Neme!", exclamó el hombre, sorprendiendo a todos. Gonzalo, con temor, le volvió a acercar el micrófono para preguntarle qué iba a decir.

Y ahí fue cuando se soltó el bombazo que dejó a todo el estudio de Mega atacado de la risa y a los televidentes pegados a la pantalla. “Neme, usted no debería llamarse Neme, debería llamarse Nepe, porque se lo has puesto a todos los políticos”, lanzó el camionero sin filtro ni piedad. Gonzalo Ramírez se excusó diciendo que son cosas que pasan en vivo y se alejó rápidamente.

Pero el que se robó el show, como siempre, fue José Antonio Neme. Lejos de molestarse o armar un drama, fiel a su estilo deslenguado y de capear los malos ratos, el animador se lo tomó con tremendo humor. Se tomó el momento con humor y remató la jugada: sentenció que era el pueblo de Chile manifestándose libremente en las pantallas de Mega y celebró también el "nepe", dejando claro que el buen humor es lo primero y que nadie le baja el perfil. Este camionero nos dio el momento televisivo del día, ¡y el apodo más creativo del 2026! ¿Tú qué opinas, se lo merecía Neme?