Álvaro Sanhueza: Su “paso turbio” por Chilevisión y los tres sueldos que lo llevaron al carrete

Espectáculos

¡Agárrense, chiquillos! El periodista Álvaro Sanhueza tiró la carne a la parrilla en su canal de YouTube y soltó una bomba sobre su paso por Chilevisión. Sin pelos en la lengua, confesó que su tiempo en el canal, desde 2004, fue nada menos que “turbio”. ¿La razón? Dijo que se portó mal y que tenía malas amistades.

Sanhueza, que partió en la estación participando en “El Termómetro” junto a Iván Núñez, reveló que ese periodo de éxito tuvo su lado oscuro. Y ojo, que la cosa no era menor, porque el hombre se estaba forrando. Contó que trabajaba para el departamento de prensa, en “Despertando con Chilevisión” y en “El Termómetro”, y que por cada una recibía un sueldo: “Tres sueldos me pagaban”.

Confesó que se iba de carrete con los compadres y dijo que esa es la realidad de la TV.

Después de que “El Termómetro” finalizara, la historia de Sanhueza en Chilevisión dio un giro inesperado. En lugar de despedirlo, el canal decidió moverlo a “Diario de Eva”, el programa conducido por Eva Gómez. Su misión era ir a terreno y conversar con las tribus urbanas, una pega bien distinta a lo que venía haciendo.

Pero el clímax de esta historia “turbia” llegó cuando el periodista se dio cuenta de que le estaban pagando por absolutamente nada. Sí, así como lo leen. Confesó que ganaba sueldo por no hacer nada. Se aburrió y pidió que lo despidieran, porque dijo que no servía para no hacer nada. Y lo despidieron de Chilevisión.