El nuevo look de Estefi Marquis desata la polémica: ¿qué opina la gente de su rinoplastia?

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Estefi Marquis, la recordada ex chica reality de “¿Volverías con tu ex? 2” y “Gran Hermano”, dejó a todos con la boca abierta en redes sociales al mostrar los resultados de una rinoplastia secundaria reconstructiva a la que se sometió hace un tiempo. Fue el doctor Daniel Muñoz, el especialista a cargo, quien compartió unas postales del antes y el después en su cuenta de Instagram.

El doctor entregó todos los detalles, explicando que se trató de una rinoplastia secundaria reconstructiva que usó cartílago costal. Según el médico, la intervención buscaba corregir una punta voluminosa, redondeada y poco definida, una transición poco armónica entre dorso y punta y asimetrías del contorno alar. ¡Pura ciencia para una nariz de diva!

Para lograr el cambio, el especialista detalló que fue necesario reconstruir la arquitectura de la nariz, restableciendo el soporte de la punta y reconstruyendo las válvulas nasales con cartílago costal. Los resultados, según él, muestran una punta más definida y mejor posicionada, una transición más limpia con el dorso y un contorno nasal más equilibrado. Unos días después de la publicación inicial, el mismo doctor volvió a subir fotos, esta vez mostrando el resultado una semana después de la operación.

Las imágenes del cambio estético generaron una verdadera ola de reacciones. En Instagram, la buena onda fue la tónica, con comentarios como “Ya era hermosa, pero quedó aún más”. ¡Puro amor para Estefi!

Pero ojo, que en X (Twitter) la cosa se puso más ruda. Varios usuarios no se guardaron nada y dejaron ver su lado más crítico. Algunos mensajes fueron lapidarios: “Dejen de operarse las narices por canje por dios” y “No lo necesitaba para nada” o “Ella es preciosa, que necesidad tenía”. ¡Ay, el público es implacable!

Eso sí, Estefi ya había aclarado “hace un tiempo” que su decisión no fue solo por estética. La modelo contó a sus seguidores que “respiraba muy mal” porque “tenía ambas fosas obstruidas y el tabique desviado”. Afortunadamente, “ahora estoy bien”, aseguró.

Así que, mientras algunos celebran su nuevo look, otros critican el “canje”. Lo cierto es que, con o sin polémica, Estefi Marquis sigue dando qué hablar. ¿Tú de qué lado estás, team amor o team hater?