¡Bomba! Max Collao revela el crudo ranking secreto que los canales usan con sus rostros

Espectáculos

El mundo de la tele es más crudo de lo que parece, ¡y Max Collao lo destapó sin anestesia! El periodista, que ha estado en matinales por años, se fue de tarro en una entrevista con Fama en Vivo, revelando la fea práctica que los canales tienen con sus rostros. Prepárense porque esto es más brigido de lo que imaginan.

Según Collao, las televisoras clasifican a sus figuras por letra: A, B, C, D. Lo dijo recordando su propia experiencia cuando trabajaba en Canal 13, y lo calificó de cruel. Imagínate la volá, como si la gente fuera un producto más en el súper.

¿Y cómo funciona este ranking ultra secreto? Max explicó que no es un asunto interno no más. ¡Las cadenas contratan a empresas externas! Sí, esas mismas que conocemos por las encuestas políticas. Su pega es salir a la calle a preguntar a la gente qué rostro le gusta más, con nombres como Tonka Tomicic, Diana Bolocco y Martín Cárcamo. Tal cual.

Con esos resultados en la mano, los ejecutivos toman decisiones clave. Si eres un rostro "A", te dan más programas y pantalla. Si caes en la categoría "B", te reubican, te mueven para otro lado. Pero ojo, que la cosa se pone fea para los "C" y "D": según Collao, la decisión era despedirlos y ni siquiera negociarles el sueldo. ¡Así de directo y sin filtro! ¿Cruel o la dura realidad del negocio? Nosotros nos inclinamos por lo primero.

Hoy, Max Collao sigue enfocado en los contenidos digitales y la inteligencia artificial con su agencia Imántico, un giro bien interesante. Entre marzo y abril, además, hizo un reemplazo como reportero en Contigo en la Mañana. En su despedida de aquella vez dijo estar agradecido de quienes confiaron en su trabajo y dispuesto a volver cuando lo llamen de nuevo.

Claramente, Max es de los que no le teme a decir la verdad, y esta revelación nos dejó a todos pensando. ¿Qué otros secretos guardará la industria de la TV?