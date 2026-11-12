¡Bombazo! Festival de Olmué 2027 suelta su primera parrilla: ¡Bombo Fica, Illapu y Fran Valenzuela ya están listos!

Espectáculos

¡Alerta, cabros! El Festival del Huaso de Olmué 2027 ya está calentando motores y, ¿adivinen qué? ¡Se soltó la primera parte de la parrilla de artistas! El lanzamiento oficial se realizó el miércoles 11 de noviembre y, déjenme decirles, se viene con todo. El icónico escenario de El Patagual se prepara para cuatro noches cargadas de música, harto humor del bueno y las infaltables tradiciones chilenas que tanto nos encantan. Si pensaban que iban a tener que esperar hasta el último minuto, ¡se equivocaron!

Entre los confirmados que ya están haciendo ruido, tenemos a un clásico que nunca falla: Bombo Fica. El humorista, comediante y actor chileno se presentará en el escenario. ¿Listos para sus historias? ¡Nosotros sí! Pero ojo, que la cosa no es solo risas. También se suma la fuerza y la trayectoria de Illapu, esa banda que con sus letras nos llega directo al corazón y nos hace sentir orgullosamente chilenos. Preparen la garganta porque seguro habrá que corear sus himnos.

Fran Valenzuela también dirá presente. Su presencia promete un show lleno de energía y estilo, de esos que te dejan con ganas de más. El evento reunirá música, humor y tradiciones chilenas. Una cosa es segura: El Patagual va a explotar con este cartel. ¿Qué les parece esta primera patita? ¿Se compraron altiro las entradas o esperan el resto del lineup?