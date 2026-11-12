El giro de Esteban ‘Bam Bam’ Morais: de chico reality a chofer de app tras perderlo todo en un incendio

Espectáculos

¿Se acuerdan de Esteban ‘Bam Bam’ Morais? El chico reality que la rompió en Gran Hermano por allá en 2007 y que en Chile se hizo ultra conocido tras su romance con Pamela Díaz, para luego consolidarse en el reality Pareja Perfecta en 2012. Bueno, la vida le tenía guardado un giro, y hoy lo encontramos lejos de la pantalla chica, reconstruyendo su día a día tras un golpe durísimo.

La cosa es que en febrero pasado, Bam Bam sufrió un incendio que le voló gran parte de sus pertenencias y, lo más heavy, se llevó los ahorros que había juntado por años. Imagínense el golpe, la plata que tenía destinada para comprarle una casa a su hija se hizo humo de la noche a la mañana. Según lo que él mismo relató, fue un desastre que no solo afectó lo material, sino también sus planes y su estabilidad, dejándolo con las manos vacías.

Ante este panorama desolador, Morais no se quedó de brazos cruzados. Tuvo que buscarle la vuelta para generar ingresos y así fue como se puso al volante. Sí, como lo leen: actualmente trabaja como conductor de una aplicación de transporte, una pega que asumió mientras intenta rearmar su economía desde cero. Y ojo, que no esconde su nueva ocupación ni se avergüenza; ¡todo lo contrario! Él mismo lo dejó clarito, con una actitud que de verdad se agradece: “Sí, estoy manejando un auto de aplicación. No me da vergüenza decirlo, es un laburo como cualquier otro, como la televisión”, comentó.

Pero el incendio no solo le quitó cosas materiales; también le pegó fuerte en lo emocional. Bam Bam confesó que sintió una “depresión absoluta”, llegando incluso a pensar “en lo peor”. Un momento oscurísimo que lo tuvo al límite, enfrentando la angustia y la desesperación de haberlo perdido todo. Sin embargo, hubo una luz en medio de tanta oscuridad: su pequeña hija, que tiene casi cuatro años, se convirtió en su motor principal para salir adelante.

De hecho, Morais recuerda un episodio que él mismo califica como un “milagro del cielo”. El día del incendio, la pequeña le insistió en salir a dar una vuelta en cochecito. Y ese capricho infantil fue lo que, sin saberlo, los mantuvo alejados de la casa cuando ocurrió el siniestro. Según relató, agradece que su hija no se quiso acostar, porque todo fue cuestión de un minuto.

Ese momento lo hizo replantearse todo. El argentino aseguró que, después de la tragedia, cambió su manera de ver la vida, entendiendo cuáles eran sus verdaderas prioridades. Ver a su hija ilesa le hizo comprender que lo importante no estaba en las cosas materiales. Contó que al ver a su hija entendió dónde estaban las cosas importantes de la vida y que por ella va a salir adelante.

Y como la vida da segundas oportunidades, a Bam Bam se le presentó la opción de volver a Chile para retomar su carrera televisiva. Tenía la posibilidad de incorporarse a un reality y recibir una buena remuneración. Pero esa oferta venía con una condición que para él era impensable: alejarse de su hija y perderse su etapa de crecimiento, algo que no estaba dispuesto a sacrificar. Explicó que podía irse a Chile, trabajar en televisión y cobrar muy buena plata, pero eso implicaba perderse toda la etapa de crecimiento de su hija.

Finalmente, Bam Bam tomó una decisión que pocos habrían pensado en el mundo de la farándula: quedarse en Argentina y priorizar su rol de padre, aunque eso significara comenzar prácticamente desde cero en el ámbito laboral y dejar pasar una oportunidad económica importante. Su conclusión fue clara: “No hay plata en el mundo que justifique perderme todo eso”.

Así, Esteban ‘Bam Bam’ Morais, lejos de las luces y las cámaras, enfrenta esta nueva etapa con un objetivo clarísimo: reconstruir lo perdido sin dejar de acompañar cada paso de su hija. ¿Qué les parece su decisión?