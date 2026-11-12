¡Se viene candente! Luciano enfermito pa' que Antonia no cache su secreto en 'Prohibida Obsesión'

Espectáculos

¡Prepárense para el drama! El capítulo 22 de 'Prohibida Obsesión' nos trae a Luciano (interpretado por Diego Muñoz) haciendo de las suyas: fingirá estar enfermo para evitar que Antonia (nuestra Sigrid Alegría) se tope con un correo que podría revelar su secreto más grande. Antonia, que es la hija de Hernán (Osvaldo Silva), de inmediato saldrá a buscarle agua a su 'enfermito' esposo. La situación le dará al arquitecto la oportunidad de borrar la evidencia. ¿Logrará salirse con la suya?

Pero la cosa no para ahí. Emilia (Elena Guzonni) también tendrá lo suyo. La veremos apoyando a Gaspar (Nicolás Poblete) y, sin pensarlo dos veces, le dejará claro a Vivi (Celine Reymond) que no quiere ver a Pablo (César Sepúlveda) ni en pintura. ¡Fuerte y claro! Y como si fuera poco, Emilia se va a pegar el tremendo balde de agua fría: se enterará que a su marido, Pablo, lo despidieron hace un par de días. ¡Pobre Emilia, va a quedar en shock con semejante bombazo! Parece que las cosas están más tensas que nunca en esta teleserie.

Con tanto atado y secretos al aire, ¿podrán los protagonistas aguantar la presión o se les va a desarmar todo el cuento?