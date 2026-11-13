¡Vuelve a la TV! Mauricio Bustamante aterriza en Chilevisión tras seis años lejos de las cámaras
Después de seis años alejado de la televisión, el periodista Mauricio Bustamante, con más de tres décadas de experiencia, volvería a la pantalla chica en Chilevisión, según consignó El Filtrador. El comunicador, que salió de TVN en 2020 por una reestructuración y desde entonces se ha mantenido en la radio, se uniría a ese canal.
Bustamante participaría en un programa nuevo junto a la periodista Matilde Burgos que, según el mismo portal, tomaría como referencia el recordado programa 7 Días. Ese espacio, que CHV emitió entre 2006 y 2010, era un resumen semanal de noticias más relajado que los noticieros tradicionales, que abordaba la contingencia semanal, incluyendo deportes, espectáculos y panoramas.
Actualmente, Mauricio Bustamante conduce "ADN Hoy" en radio ADN junto a Paula Bravo. Bustamante estuvo 25 años en TVN.