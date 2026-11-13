De la cancha al cambiador: Sammis Reyes nos derritió con su rutina de papá chocho

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Sammis Reyes, el conocido exjugador chileno de la NFL, nos dejó a todos boquiabiertos este jueves al compartir un registro cargado de emoción en sus plataformas digitales. En el video, Reyes reveló en detalle cómo es su rutina diaria cuidando a Mía Ignacia, la dulce retoña que tiene con la cantante y modelo Emilia Dides. Lejos de los campos de juego y la rudeza del deporte, vimos a un Sammis totalmente enfocado en labores de papá: dándole la leche a la guagua, bañándola con cuidado en la tina, cambiándole los pañales y sacándola a pasear, mostrando un compromiso que no muchos se esperaban ver.

Pero no fue solo la imagen lo que conmovió, sino también el mensaje que el deportista añadió a la publicación. "Nuestra rutina. Ser papá de la Mía me mejoró la vida para siempre… No hay nada en el mundo que no esté dispuesto a hacer por ti, mi niña hermosa. Te amo", escribió, sellando el registro con una declaración de amor que derritió hasta al más seco. Esta muestra pública de cariño generó de inmediato una ola de reacciones positivas entre sus seguidores, quienes no tardaron en llenarlo de elogios.

Lo curioso y bacán es que, a diferencia de otras ocasiones donde Sammis Reyes suele recibir uno que otro palo en redes sociales, esta vez la marea fue completamente a favor. Los comentarios se llenaron de felicitaciones, destacando su rol como un padre presente y activamente involucrado en la crianza. Entre las frases que más se repitieron, los cibernautas no escatimaron en halagos: "Lo de ser buen papá tú sí te la sabes" y "Eso es la verdadera paternidad". Incluso hubo quienes le pronosticaron un futuro brillante a la pequeña, y así se ganó el cariño de todos.

Para quienes se preguntaban cómo nació esta historia de amor, la relación entre Sammis Reyes y Emilia Dides, la talentosa Miss Universe Chile 2024, comenzó de la forma más moderna: a través de mensajes directos en Instagram. Su romance se hizo público oficialmente durante la edición 2025 del prestigioso Festival de Viña del Mar. Y menos de un año después de ese anuncio, el 30 de enero de 2026, la pareja dio la bienvenida a la pequeña Mía Ignacia, quien claramente llegó a cambiarles la vida.

Con esta tierna demostración, Sammis Reyes no solo nos muestra que la paternidad le sienta espectacular, sino que nos deja con la duda: ¿será que el lado más dulce de los deportistas es el que realmente los hace invencibles?