Danilo 21 expone feroz mensaje de Javier Fernández: ¿Privado o polémica?

Espectáculos

El ambiente se prendió post-Teletón cuando Danilo 21 destapó un mensaje de alto calibre que recibió la noche del sábado, justo cuando la rompeaba en la Digitón en el Estadio Nacional. El creador de contenidos, que aseguró haber sentido mucho cariño del público en ese momento, contó al día siguiente que un panelista le había tirado la mala por Instagram.

Fue en el programa “Qué te lo digo” donde Danilo 21 soltó la bomba, mostrando los pantallazos. El autor del polémico mensaje no era otro que Javier Fernández, el opinólogo de "Zona de Estrellas", quien le habría escrito en respuesta a una de sus publicaciones, tratándolo de “guatón tóxico”. Según explicó Danilo, esto ocurrió a eso de las 12 de la noche, mientras hacía la Digitón. El influencer también agregó que nunca tuvo un problema real con Fernández y que, de hecho, este último le había mandado mensajes buena onda en el pasado sin que ellos tuvieran contacto.

La cosa no quedó ahí. Tras el cahuín, Javier Fernández usó su vitrina en “Zona de Estrellas” para confirmar que sí le había enviado el mensaje a Danilo 21. Pero ojo, que su defensa fue que lo hizo de forma privada y que no se arrepiente de nada. El peluquero sostuvo que Danilo se hace la víctima y no asume la responsabilidad, porque lo que él le mandó es consecuencia de sus actos, y dijo sentirse hostigado por el tiktoker. Fernández fue más allá, acusando a Danilo de querer instalar que él es abusador, discriminador y maltratador, y que debería estar fuera de la televisión.

El opinólogo insistió en que el mensaje fue privado, que él habla en privado con quien quiere y como quiere, y que encuentra tóxico a Danilo. Sus compañeros de panel, como Fany Mazuela, Camilísima y Hugo Valencia, no se quedaron callados y lo cuestionaron. Sin embargo, Javier Fernández mantuvo su postura firme: dijo que el error fue de Danilo por exponer un mensaje privado y que jamás le diría “guatón” a nadie en formato público.

Entre dimes y diretes, parece que la línea entre lo privado y lo público se volvió más delgada que nunca. ¿Será que algunos prefieren ventilar sus "mensajes privados" en TV para que el drama siga encendido?