Ivette Vergara sin filtro: el secreto de su matrimonio con Solabarrieta no es pura paciencia

Espectáculos

¡Agárrense, cabros, porque Ivette Vergara se mandó una revelación que dejó a varios con la pera! La animadora, reconocida periodista y presentadora de televisión, soltó la firme sobre el gran secreto para mantener vivo su matrimonio con Fernando Solabarrieta durante ¡más de dos décadas! Sí, leyeron bien, y la comunicadora nos dio una cátedra de lo que realmente los ha unido a través de los años, demostrando que en el amor, no todo es miel sobre hojuelas.

Esta bombita se soltó durante las grabaciones del próximo capítulo de La Divina Comida, el programa de Chilevisión. Ivette y Fernando, también periodista, compartieron la mesa con la periodista Verónica Bianchi y el ex futbolista Marcelo ‘Toby’ Vega, armando un panel de lujo. Y como es tradición, en el adelanto del episodio, la pareja de comunicadores nos llevó de vuelta a sus inicios, recordando esos primeros encuentros románticos en los pasillos de TVN, cuando todo era pura chispa. Pero la cosa se puso heavy cuando a Solabarrieta le preguntaron cómo definía su relación con Ivette. Su respuesta fue directa y sin tapujos: “Paciencia”.

Y ahí fue cuando Ivette, con esa personalidad que la caracteriza, no dudó en entrar al quite y poner los puntos sobre las íes. La ex animadora de TVN lanzó una respuesta que nos hizo aplaudir de pie: “Amor, porque si fuera por paciencia, yo no estaría aquí”. ¡Boom! Está claro que, para ella, el aguante tiene un límite y el sentimiento va más allá de solo tolerar.

Vergara no se quedó en la respuesta rápida y se fue más allá, desmenuzando su pensamiento sobre este concepto tan manoseado en las relaciones de pareja. Reconoció que la paciencia, esa virtud tan elogiada, tiene su tope, sobre todo cuando la pareja enfrenta turbulencias. “Creo que la paciencia en algún minuto se acaba. Se acaba por distintas circunstancias. La paciencia creo que existe porque hay un gran amor”, reflexionó, dejando claro que sin ese amor gigante de fondo, la paciencia se desvanece como el humo.

Y ojo que estas declaraciones no salen de la nada, cabros. Llegan justo después de que la pareja ha estado en el ojo del huracán por varias crisis que ellos mismos han hecho públicas a lo largo de los últimos años. Recordemos los problemas de Solabarrieta con las adicciones, un tema súper delicado que sin duda ha puesto a prueba los pilares de su relación. Así que, cuando Ivette habla de paciencia y amor, ¡sabe de lo que está hablando!

Entonces, si te quedaste con la intriga y quieres cachar la conversa completa, no te pierdas el próximo episodio de La Divina Comida. ¡Seguro que este capítulo va a dar que hablar en todas las sobremesas!