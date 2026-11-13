¡Al fin lo grita! Patricia Larraín sorprende al mundo con su pololeo de dos años

Espectáculos

Patricia Larraín, la comunicadora que siempre ha sido súper reservada con su vida personal, remeció las redes sociales al desvelar un secreto a voces: ¡lleva dos años de puro amor con un hombre misterioso! A través de su cuenta de Instagram, la exmodelo compartió unas fotos románticas que nos dejaron a todos con el ojo cuadrado, confirmando lo que nadie se imaginaba.

Para quienes la seguíamos de cerca, Patricia Larraín siempre fue sinónimo de familia, junto al empresario Hugo Giovo, con quien tuvo a sus dos hijas, Laura y Luisa. Su separación fue confirmada por ella misma en 2025.

¡Pololeo en secreto y dos años de puro amor!

Durante la tarde de un martes, Patricia decidió ponerle fin al misterio. Subió a Instagram dos imágenes donde aparece abrazadísima a un hombre del que, hasta el momento, no sabemos ni el nombre. Pero ojo, que no es que se conocieran hace poquito: ¡la pareja lleva dos años junta! Lo que nos impactó fue el mensaje que acompañó las fotos, porque Larraín se fue directo al grano: "2 años = 730 días = 104 semanas de puro amor", escribió la exfigura televisiva. Con esas palabras, nos dejó clarísimo que esta relación no es nueva, sino que ha crecido bajo siete llaves durante todo este tiempo. Compartir una misma foto en dos versiones —una a color y otra con un filtro en blanco y negro— solo sumó a la vibra romántica y algo nostálgica de la publicación. Patricia se pasó para discreta, ¡pero ahora lo muestra todo!

Reacciones divididas y mucho cariño

Como era de esperar, la caja de comentarios de su post se llenó de inmediato. Por un lado, una ola gigante de cariño y felicitaciones llegó para la comunicadora. La publicación se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones, que mostraron el apoyo de sus seguidores. Pero, obvio, también hubo sorpresa, ¡y de la buena! Muchos de sus seguidores estaban completamente perdidos y no sabían que Patricia ya había dado vuelta la página en el amor. Varios comentarios reflejaban esa sorpresa. Es que la noticia de este pololeo tan consolidado, después de años de tener su vida sentimental lejos del ojo público, fue una verdadera bomba. Sin duda, una presentación pública de su compañero que nadie se esperaba, incluso si el nombre del galán sigue siendo un misterio.

El fin de una etapa y la reflexión de Patricia

Este destape amoroso de Patricia Larraín no solo nos sorprendió por el hecho de un nuevo romance, sino también por el contexto de su anterior relación. Todos sabemos que antes estuvo casada con el empresario Hugo Giovo, con quien formó una linda familia. Los rumores de un posible quiebre comenzaron a sonar fuerte durante 2023, cuando la periodista Cecilia Gutiérrez, que en ese entonces estaba en “Zona de Estrellas”, tiró la primera pista. Aunque en ese momento nadie lo confirmó, la verdad salió a la luz en 2025. Fue la propia Patricia quien rompió el silencio y, en una entrevista con Las Últimas Noticias, habló sin rodeos del fin de su matrimonio. La exmodelo explicó que había llevado el proceso con mucha calma y que, lo más importante, era que mantenía una excelente relación con el padre de sus hijas. Así lo señaló en aquella ocasión. Sobre los motivos exactos, no dio mayores detalles, pero sí compartió una reflexión súper honesta: a veces, después de muchos años, las relaciones pueden desgastarse de forma natural, llegando a un punto donde uno siente que funciona más como amigo que como pareja.

Ahora, con este destape en Instagram, Patricia Larraín nos muestra que está en una nueva etapa, brillando y compartiendo abiertamente la felicidad que encontró con su galán desconocido. ¡Qué viva el amor y los romances inesperados!