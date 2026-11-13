Maly Jorquiera aclara cahuín con Sergio Lagos: "Somos grandes amigos"

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¡Ay, Maly! La comediante Maly Jorquiera salió al paso de los cahuines que la vinculaban sentimentalmente con Sergio Lagos y, como siempre, lo hizo con su toque de humor inconfundible. La cuestión es que hace algunas semanas, Maly subió una foto junto al animador a sus redes, y claro, no faltaron los que empezaron a tejer la historia de un romance.

Pero la verdad es una sola, y Maly Jorquiera la cantó clarita en declaraciones a Tiempo X. Dijo "Ojalá (estuviese con él), pucha que me tienen fe" y añadió que es un gran amigo y que ella estaba bromeando, pero que se lo tomaron en serio. ¡Jaja! Típico de Maly, ¿o no? Siempre tirando la talla, y la gente creyéndoselo todo.

¿Y por qué la famosa foto que armó el atado? La propia Maly explicó el origen del posteo: "somos grandes amigos, de hecho, esa foto la subí porque él me llamó para invitarme a su concierto Musicalísmo, y le dije ‘amigo, te voy a promocionar’". Al parecer, la buena onda de amiga apañadora se malinterpretó heavy. Después de eso, según sus palabras, se armó un gran lío.

La cosa escaló tanto que Maly tuvo que llamar a Sergio para ver qué onda con los rumores. Le contó que andaban diciendo eso, y la respuesta del animador fue que da lo mismo. Pero Maly no podía dejarlo ahí y cerró el tema con una frase que nos hizo reír y un poco preocuparnos por su vida amorosa: "Pero no pasa nada, porque voy a morir sola, no me llamen".

Así que, gente, caso cerrado. Lo de Maly Jorquiera y Sergio Lagos es pura amistad, de la buena. ¿O será que le están dando mucho color y Maly solo quería promocionar un concierto? ¡El show debe continuar!