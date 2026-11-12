Julián Elfenbein: ¡Alerta! El animador está hospitalizado tras compleja cirugía a la espalda

Espectáculos

Julián Elfenbein, el queridísimo rostro de Chilevisión, nos tiene a todos con el alma en un hilo. El animador, de 54 años, está internado en la Clínica Alemana de Vitacura, recuperándose de una delicada y extensa intervención médica que Para ser honestos, esta no es una situación nueva: Julián lleva varios años lidiando con intensos dolores de espalda que le han afectado considerablemente no solo su calidad de vida, sino también su actividad profesional,

El drama se intensificó el martes 10 de noviembre, cuando Julián ingresó a pabellón. La cirugía, que fue bastante extensa, tenía un objetivo claro: extirpar dos hernias lumbares que le estaban haciendo la vida imposible. Pero eso no fue todo, porque el procedimiento también contempló la instalación de elementos metálicos en su columna, una medida seria para intentar darle un respiro definitivo a tanto malestar.

Después de esta compleja operación, el exconductor de Pasapalabra pasó la primera noche en la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI), bajo una estricta supervisión médica, como es de esperar. El miércoles despertó y, posteriormente, fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Lo bueno es que, según comentan sus cercanos, Julián se encuentra de buen ánimo, con la esperanza de recuperar su calidad de vida, además de retomar sus proyectos televisivos. ¡Confiamos en su aguante!

La historia de los problemas de salud de Elfenbein se remonta a varios años atrás, cuando recibió un diagnóstico de hernia que le comprometía directamente el nervio ciático. Y aunque ya se había sometido a una primera operación, lamentablemente, esta no logró aliviar del todo sus molestias, Él mismo lo describió en 2025, revelando la dureza de su día a día: “Lo que pasa es que es más invalidante por los remedios que tienes que tomar”. Mencionó medicamentos como morfina, tramadol y pregabalina.

Su situación también repercutió en su salud mental. En agosto de este mismo año, Julián debió recibir atención especializada por un cuadro depresivo. Actualmente, el comunicador sigue hospitalizado, enfocado en su recuperación y con la clara intención de regresar a Chilevisión, canal con el que mantiene contrato .

Ojalá que esta vez sea el fin de este calvario para Julián. ¡Le mandamos puro aguante y fuerza desde aquí! ¿Qué opinan ustedes de cómo los famosos manejan sus batallas de salud en público?