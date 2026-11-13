El quiebre amoroso entre Claudio Rojas y Hurubachi Pardo: ¡Se acabó lo que se daba!

Espectáculos

Partimos con la bomba farandulera que tiene a todos hablando: Claudio Rojas y Hurubachi Pardo, la pareja que conocimos en “¿Volverías con tu ex? 2”, le pusieron punto final a su relación. El abogado, conocido por su participación en el reality, fue el encargado de soltar la papita en “Zona de Estrellas”, confirmando que, a pesar de todos los intentos, la chispa se les apagó.

Según lo que contó Claudio, tras el reality intentaron mantener la relación, pero después decidieron distanciarse. Al parecer, los celos y las peleas después del encierro no ayudaron mucho a la relación que comenzó a fines del 2024. Pero ojo, que no todo es drama: el abogado aseguró que hoy son muy buenos amigos, que la quiere muchísimo y que están en contacto, aunque ya no están juntos en pareja. ¡Una ruptura bien civilizada!

¿Las razones del quiebre? Claudio se sinceró y explicó que influyeron muchos factores, entre ellos la presión mediática por lo que se vio en pantalla. También mencionó la dificultad de las etapas de la vida en su relación, algo que tenían más o menos controlado. Además, habló de la presión social, de que 100 personas te pregunten qué haces ahí. El abogado cree que él tenía más herramientas para manejarlo, pero que a Hurubachi le afectó mucho la presión, que no vino solo de gente externa, sino también de su círculo cercano. ¡La farándula a veces no perdona! A pesar de todo, Claudio dejó claro que sigue enamorado y que siempre la amará. ¡Uff, qué fuerte!

Por su parte, Hurubachi también echó abajo los rumores y confirmó el quiebre en sus redes sociales. Cuando le preguntaron si seguía con Rojas o si había comenzado otro pololeo, fue clarita: su única relación ahora es con el deporte, y con Claudio están separados desde hace un tiempo, pero en buena onda. “Ojalá le vaya bien en todos sus proyectos”, aclaró. ¡Así nomás!

Al final, parece que el amor no fue suficiente para aguantar la presión externa y las diferencias. ¿Será que el encierro de un reality es más fácil que la vida real?