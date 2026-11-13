¡Matilde en modo detective! Quiere saber quién es la misteriosa mujer de Juan de Dios en RDS

Espectáculos

¡Prepárense, fans de Reunión de Superados (RDS), porque el capítulo 221 que se viene va a estar para sentarse y no parpadear! Matilde (Ignacia Baeza) no aguanta más la intriga y la desconfianza que la tienen en ascuas, y decidió ir por todas las respuestas. Y ojo, que no lo hace sola: Manuel (Mario Horton) fue quien la empujó a este encuentro, convencido de que Juan de Dios (Jorge Arecheta) "es un buen tipo" y se merece otra oportunidad para aclarar el asunto.

La cita es en un café, un escenario aparentemente tranquilo para un drama que está a punto de explotar. Apenas se sientan, Juan de Dios le deja claro que sigue súper confundido por toda la desconfianza que se ha generado entre ellos. Pero Matilde va al grano, ¡y cómo! Sin rodeos, le soltó la bomba: "Te vi abrazado a una mujer, Juan de Dios. Sí, afuera de tu oficina y yo quiero saber quién es". ¡Directo a la yugular, sin anestesia!

Es que la Valentina (Mariana Derderian) le sembró la duda, y con el historial que trae Matilde, después de la aventura del Coke (Diego Muñoz), su fe en el amor está más baja que nunca. Así que no es de extrañar que esté en modo detective y quiera la verdad, sí o sí.

La pregunta del millón es: ¿Podrá Juan de Dios despejar todas las interrogantes y salvar lo que queda de su relación, o esta historia ya no tiene vuelta atrás? ¡Aquí apostamos a que se viene un tremendo atado en el próximo episodio!