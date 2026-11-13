Tita Ureta se ilusiona con ser imitada por Kramer: “Un verdadero honor”

Espectáculos

Tita Ureta está más que chocha con el éxito arrollador de “Vértigo” tras sus primeras cuatro emisiones. La animadora hace un balance súper positivo del programa, que describe como el mayor crecimiento de su vida, destacando no solo la buena onda y complicidad que ha logrado con Martín Cárcamo en pantalla, sino también el talento impresionante de Stefan Kramer con sus icónicas imitaciones.

Para Tita, “Vértigo” es un espacio mágico y muy completo, lo que lo convierte, según ella, en “el estelar de Chile”. Este formato le encanta porque tiene de todo un poco: momentos de humor, entrevistas y la posibilidad de improvisar. En el plano personal, la comunicadora recalca la cercanía que el programa ha logrado con el público y los temas de conversación que instala en los hogares.

La animadora expresa que se siente afortunada, agradecida y feliz con la recepción del público. El cariño de la gente ha sido clave para ella, describiéndolo como lo más bonito de toda esta experiencia.

Y hablando de química, la dupla con Martín Cárcamo está para enmarcar. Tita enfatiza la excelente conexión que han consolidado en pantalla, complementándose a la perfección. “Martín conoce muy bien el formato y yo también creo que lo he invitado a jugar más, a atreverse, a hacer cosas nuevas”, reveló. Esta sintonía y confianza laboral que han construido en el equipo la considera algo único, lo que los hace sentirse cómodos y con la certeza de que “nos queda ‘Vértigo’ para rato”.

Pero si hay algo que la tiene absolutamente cautivada, son las presentaciones y rutinas de Stefan Kramer. Ureta está fascinada con cómo el comediante se reinventa y hace un personaje cada vez mejor que el otro. Para ella, el talento de Kramer es innato, ya que posee una sensibilidad única que se nota en cada una de sus personificaciones. También destaca el trabajo de guion que hay detrás de sus rutinas.

Por eso, la sola idea de que Kramer la sume a su galería de figuras imitadas ¡la tiene saltando en una pata! Tita no oculta su entusiasmo y lo ve como un tremendo reconocimiento. “Para mí, por lo menos que te imite Kramer es un verdadero honor porque imita a grandes de nuestro país que marcan pauta también”, afirmó.

¿Se imaginan a Tita Ureta interpretada por el genio de Kramer? ¡Sería épico y una señal clara de que ya es parte de los íconos!