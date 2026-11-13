Nelson Beltrán le dio con todo a Kel Calderón por su look: ¿se pasó de la raya o le achuntó?

Espectáculos

El martes pasado, Santiago se puso de gala para un evento VIP que nos trajo nada menos que a Ed Westwick, el mismísimo Chuck Bass de la icónica serie <em>Gossip Girl</em>. Como era de esperar, la crema y nata del famoseo chileno no se hizo esperar, todos buscando sacar aplausos con sus looks.

Entre la multitud de celebridades que querían deslumbrar, Kel Calderón no se quedó atrás, luciéndose con un atuendo color plata que prometía. Sin embargo, lo que se esperaba que fuera un triunfo de estilo, terminó siendo el centro de un análisis sin filtro en el programa <em>Alfombra Roja</em> el miércoles. Y ahí es donde entra en juego Nelson Beltrán, conocido por todos como El Colombiano, quien no se guardó absolutamente nada.

El diseñador de imagen fue directo al hueso y lapidó el vestido de la influencer sin pelos en la lengua. Para él, fue una “muy mala decisión de vestido, lejos uno de los peores vestidos que haya visto”. ¡Así como lo lees! Un KO fashionista sin apelaciones.

Pero, ojo, que no todo fue tan terrible. Incluso en su crítica más feroz, Beltrán rescató un pequeño detalle que, a su juicio, sí sumaba al look. Se refirió al corte sirena que el vestido tenía a la altura de la rodilla, que le daba volumen extra y movimiento. Al parecer, ese toquecito fue la única luz en la oscuridad del juicio de El Colombiano.

Para cerrar su análisis, el experto en moda recalcó que no fue la mejor elección para la hija de Raquel Argandoña, especialmente para un evento de esa magnitud. “El vestido no es lo mejor que le hemos visto a Kel Calderón en una aparición pública, para gozar de un carrete. Ojo con eso”, sentenció. Clarito, ¿no? Parece que para El Colombiano, a Kel le faltó un poco más para achuntarle esta vez. ¿Y tú, qué piensas? ¿Fue para tanto o El Colombiano se pasó un poquito de la raya?