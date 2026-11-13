La nueva de Isabel Allende: ¿La hora antes del alba está a la altura de La casa de los espíritus?

Espectáculos

“La segunda vida de Alba Satigny Trueba comenzó aquel día nublado en que enterró a su abuelo en el mausoleo donde lo aguardaban las dos mujeres que había amado: Rosa la bella, la novia eterna, y Clara clarividente, su esposa”. Así de directo y potente parte "La hora antes del alba", la última novela de nuestra seca Isabel Allende, la autora en español más leída del planeta. Este libro, que ya se llevó el Premio Planeta 2026, no es cualquier cosa: es la esperadísima continuación de su icónico "La casa de los espíritus" de 1982. La historia se centra en Alba Satigny Trueba, la nieta que conecta a los clanes Trueba y García, aunque por años la gente creyó que su padre era el Conde de Satigny. O sea, Allende se mete de cabeza en su obra más famosa, la que la lanzó al estrellato, ¡qué nervios!

Pero ojo, que Isabel no es nueva en esto de revisitar sus universos. Ya lo hizo con "Mi nombre es Emilia del Valle" (2025), que fue una precuela de la familia Del Valle, contando la llegada de la joven Emilia a Chile. Y ese mismo clan también aparece en "Hija de la Fortuna", "Retrato en sepia" y "Violeta". Claramente, la Allende ha estado construyendo su propio universo literario desde "La casa de los espíritus". Ella misma ha explicado que estos personajes la acompañan desde "La casa de los espíritus" y que los ve como una caja llena de tesoros.

La novela lleva apenas unos días en las librerías —salió la semana pasada— y ya tenemos las primeras reseñas. Y, para ser honestos, la cosa está "mixta" entre los medios hispanoparlantes. ¿Qué dijo la crítica? Aquí te lo contamos.

Los aplausos de El Español

Por un lado, "El Español", a través de su sección "El Cultural", le tiró puras flores. Aseguran que nuestra escritora no ha perdido su don de contar. O sea, la vieja escuela sigue viva y coleando.

Además, destacan que el antagonista, Esteban García, es una amenaza permanente que crea buena parte del suspense, lo que demuestra que Allende sabe cómo mantenernos pegados a las páginas. "El Cultural" cierra diciendo que el libro trata sobre las consecuencias de los actos pasados y sobre decenas de mujeres fuertes y solidarias que se comprometen con causas dignas. ¡Pura fuerza femenina, como nos gusta!

Las cejas levantadas de VoxPopuli y La Vanguardia

Pero no todo fue color de rosa. El sitio "VoxPopuli" le puso un poco más de paños fríos al asunto. Aunque reconocen las virtudes de Allende, también apuntan a algunos detalles que no cuajan tanto. Recuerdan que la novela original contó la historia con lenguaje exuberante y realismo mágico hasta la dictadura de Pinochet. Y que "La hora antes del alba" arranca en ese punto, con la dictadura y el regreso de Alba a casa.

El problema, según ellos, es que en esta novela la atmósfera mágica desaparece, lo que era el sello distintivo de "La casa de los espíritus". ¡¿Cómo así?! Los conflictos de clase de la original se diluyen en la resistencia organizada y solidaria de los vecinos de La Esperanza. Y no solo eso, también le dieron un tirón de orejas al ritmo: la historia, de 340 páginas, a ratos se hace algo pesada. Además, la parte de Miguel, pareja y destinatario de las cartas de Alba, que asume la voz de un narrador secundario a través de unas cintas grabadas, no termina de encajar. Un poco cacho esa parte, ¿o no?

El diario "La Vanguardia" de Barcelona se sumó a esta onda más matizada. Dicen que Allende regresa a "La casa de los espíritus" con más realismo y menos fantasía. Reconocen que es una novela grata y evocadora, que alterna política y amor, con personajes y situaciones de puro estilo Isabel Allende. Pura maestría para contar historias, incluso si uno no ha leído el primer libro.

Sin embargo, también encuentran elementos menos logrados. La parte más personal de la trama, la del inicio, cae en ciertos tópicos, como las epístolas amorosas o el mismo título del libro. ¡Ay, esos clichés! Y pa' rematar, algunos elementos se exageran para conectar todos los hilos. Pero hay esperanza, porque La Vanguardia señala que la novela mejora cuando entra de lleno en la política, ¡ahí sí que la Allende se luce!

Entonces, la gran pregunta es: ¿le damos una oportunidad a esta secuela o esperamos un poco a que decante la marea de opiniones?