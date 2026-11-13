¡Bomba! Bombo Fica se jubila de los escenarios y le tira un 'palo' épico a Don Francisco

Espectáculos

Agarren sus cabritas, porque esto se puso bueno. Daniel “Bombo” Fica, el comediante que nos ha regalado risas por años, acaba de soltar un notición que nadie vio venir: el Festival del Huaso de Olmué 2027, donde lo veremos el 14 de enero, será la última patita de su carrera en eventos masivos y televisados. Imagínense las caras de los periodistas en el lanzamiento de la parrilla. ¡Quedaron plop!

“Yo me retiro de los grandes eventos. Ya no voy estos festivales grandes, creo que este es el último grande que voy a hacer”, sentenció el “Bombo” sin pelos en la lengua. Y como si eso no fuera suficiente para reventar las noticias, de inmediato le tiró un "palo" con cuática al gran Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, a raíz de unas declaraciones que hizo sobre la edad de jubilación. ¡Directo al grano y sin filtro!

¡Chao escenarios, hola jubilación con dignidad!

La decisión de Bombo Fica no es solo un capricho; viene con una reflexión bien profunda sobre el sistema laboral. “Entendiendo de que yo partí el 2009, me retiro ahora en 2027 y me parece que está bien, uno debe irse al retiro a una edad prudente, al júbilo, y ojalá algunos lo entendieran así, partiendo por Don Francisco”, remató, dejando claro quién era el destinatario de su mensaje.

El humorista no dudó en insistir que hay una edad decente para colgar los guantes y que los países tienen una responsabilidad ineludible con la gente que los hace grandes: los trabajadores. Explicó que hay muchos trabajadores que necesitan retirarse a una edad prudente y con una buena jubilación, y que por eso dan la lucha para que así sea. Según dijo, ha llegado su hora de empezar el retiro de los escenarios, partiendo por los grandes eventos.

El "palo" a Don Francisco: jubilación vs. años de trabajo

Pero el "Bombo" no se iba a quedar con eso. En un diálogo posterior con un medio, profundizó en sus críticas al icónico animador. “Él hizo un comentario que yo no comparto en absoluto, donde dice que primero hay que reducir el Estado. Parece que no ha ido nunca a China, debería ir. Y lo otro que dice es que hay es que aumentar los años de trabajo, porque no soporta este modelo”, detalló, dejando en evidencia su molestia.

Para el comediante, estos dichos de Don Francisco son un síntoma de una mala gestión de las platas de los trabajadores. Argumentó que eso tiene que ver con una administración mal hecha de las platas de los trabajadores, que ha sido una mentira hacia quienes dieron su vida por engrandecer el país a través del trabajo.

Fue tajante al decir: “Yo discrepo profundamente con sus palabras -de Don Francisco-, que demuestran muy poca empatía con aquellos que han entregado el lomo, la espalda y los huesos para poder retirarse algún día con dignidad. Es mi manera de pensar, es lo que yo opino y la gente verá y tomará opción de cuál de las dos opiniones les acomoda más”. ¡Ahí lo tienen, una declaración de principios!

La cresta y la dignidad: la experiencia de Bombo Fica

Cuando le preguntaron si las palabras de Don Francisco le cayeron mal, su respuesta fue un "Sí, no me gustaron" rotundo. Es que, a pesar de que Bombo Fica se reconoce como un "privilegiado" dentro del mundo del espectáculo, dijo que lleva 40 años de trabajo duro y que partió desde la nada. "Partí desde la nada, hoy en día tengo un buen pasar, pero eso no quita que uno ya viene con un desgaste. Yo no soy de los privilegiados que nacieron o heredaron una riqueza”, enfatizó, poniéndole voz a la realidad que viven muchísimos chilenos que dependen de su esfuerzo.

El humorista recalcó que la historia de la mayoría de los chilenos es de un esfuerzo que los ha desgastado "físicamente, emocionalmente y económicamente". Por eso, lo mínimo que esperan del país es que les devuelvan con dignidad y respeto todos esos años de trabajo. ¡Un punto súper válido!

Recordemos que toda esta mocha se encendió por los recientes dichos de Don Francisco, quien en una charla había comentado que el sistema previsional actual es insostenible frente al aumento de la expectativa de vida. “Es imposible, por ejemplo, que se mantenga la jubilación a los 65 años. No hay sistema de jubilación que pueda resistir eso. Entonces, eso va a tener que ir cambiando”, dijo el animador “hace poco”, dejando la pelota dando botes. ¿Ustedes qué piensan, con quién están en esta discusión?