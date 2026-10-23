Vivianne Dietz se Mandó la Pasada del Año en el Victoria's Secret Fashion Show: ¡Orgullo Chileno al Máximo!

Espectáculos

¡No es chiste! La noticia que nos llegó desde la capital del espectáculo nos dejó con la mandíbula en el piso: Vivianne Dietz, nuestra actriz chilena, presenció el Victoria’s Secret Fashion Show en vivo, según compartió desde Los Ángeles. ¡En vivo y en directo, cabros! Olvídense de ver las stories después, ella estaba ahí, respirando el mismo aire de las supermodelos y sintiendo la energía de un evento que es un ícono global. De verdad, esto es más que un simple desfile; es la meca del glamour, un espectáculo que se transforma en una experiencia. Y que una chilena esté ahí, por invitación, ¡es para inflar el pecho de orgullo nacional!

¿Se imaginan el carrete que fue eso? Porque no fue llegar y sentarse en cualquier lado. La Dietz llegó por invitación y fue testigo del desfile en vivo. Y no hablamos de modelos cualquiera, poh. Ahí estaban desfilando pesos pesados como la supermodelo Gigi Hadid, la tremenda Alex Consani, la imponente Precious Lee y la leyenda viva, Adriana Lima. ¡Pura crema y nata del modelaje mundial! Verlas en persona, con esos looks que siempre dan que hablar, debe haber sido una locura. Uno acá viéndolo por el celular y ella ¡ahí! Viviendo el sueño con ojos bien abiertos.

Vivianne nos hizo partícipes de su alegría. Compartió imágenes en su cuenta de Instagram, donde su emoción era tan contagiosa que casi sentíamos el glitter de la pasarela desde nuestras casas. Su frase lo dijo todo, sin filtros ni rodeos: “No puedo creer que estuve presente en el Victoria’s Secret Fashion Show! Un sueño!!!” Ese “un sueño!!!” con tres signos de exclamación lo dice todo, ¿o no? Es la reacción genuina que tendríamos cualquiera de nosotros si nos tocara estar en un evento de esa magnitud. Un hito para la actriz chilena.

Pero la verdad es que esto no es algo nuevo para nuestra Vivianne. El pasado septiembre también tuvo una aproximación destacada a las pasarelas al visitar la Semana de la Moda en París. ¡Así de internacional anda la cosa! La chiquilla está dejando la vara alta, demostrando que en Chile tenemos talento no solo para la actuación, sino también para deslumbrar en el circuito global de la moda. Parece que el pasaporte de Vivianne tiene más sellos que la colección de estampillas del abuelo, ¡y nos encanta verla brillar así!

Así que ya saben, la próxima vez que piensen en moda de alto nivel, no se olviden de que una chilena está por ahí, poniéndole sazón y estilo. ¿Será que Vivianne Dietz se convierte en nuestra embajadora oficial del glamour mundial? ¡Yo digo que sí! ¿Y ustedes qué dicen?