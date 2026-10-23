¡De no creer! Kenita Larraín y Pamela Díaz: del cahuín al abrazo en Vértigo Extremo

Espectáculos

Kenita Larraín no pudo contener las lágrimas después de que Simón de la Costa, el último eliminado del capítulo debut de Vértigo Extremo, la eligiera como su protegida.

¿Qué significa ser protegida? Que Kenita está a salvo de ser eliminada por el público durante la primera ronda del próximo capítulo de "Vértigo" estelar. ¡Un respiro para el corazón en medio de tanta competencia televisiva!

Sus lágrimas de alegría provocaron un abrazo de Pamela Díaz, quien bromeó con que no pensó que haría tal gesto, debido a antiguas rencillas entre ambas. ¡Quién diría que el abrazo de la paz llegaría en un reality!

"Gracias a todos por el cariño, qué bueno que me tocó este lugar para trabajar", confesó la modelo, quien no está pasando por un buen momento, luego de que hace algunas semanas se separó de su esposo, el empresario argentino Sergio Ader, tras 11 años de matrimonio.

Kenita volverá a Vértigo este jueves, donde compartirá con Pincoya, Cony Capelli, Máximo Bolocco, Benjamín Vicuña y Fernando Larraín. ¡Se viene intenso el próximo capítulo!