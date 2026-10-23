¡Se prendió! Faloon y Rai protagonizan el quiebre más brutal en '¿Volverías con tu ex? 2'

Espectáculos

El capítulo 78 de ‘¿Volverías con tu ex? 2’ mostraría, según aseguran desde Mega, el quiebre más brutal entre Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda. El episodio comenzaría con la competencia de baile de película en desarrollo, mientras la pareja continuaría discutiendo por la amenaza de renuncia de la ex chica Yingo en el capítulo anterior.

El ingeniero agrónomo, Raimundo Cerda, encararía a Faloon por sus dichos. “¿Te vas a ir? Entonces, como me acabas de decir y me miraste tan segura, toma tus cosas y te vas, y yo voy a tomar mis decisiones, pero hazlo. No te dolió ni un pelo decirme todo lo que me dijiste afuera, que no querías más, que ya no aguantas más, que te sientes incómoda conmigo, que ya no sientes lo mismo”, le dirá Rai, exigiendo que Faloon cumpla su palabra de renunciar.

Faloon reaccionaría de forma explosiva y Raimundo le respondería sin filtro, dejándole claro su límite después de que ella se arrepienta de renunciar: le diría que nadie la vuelve loca y que no quiere que nadie vuelva a jugar con él.

El ingeniero agrónomo insistiría en que ella lo insultó el día anterior, algo que Faloon negaría. Raimundo le haría ver la gravedad del insulto y añadiría un ultimátum: que sea consciente de sus palabras y que, si no es manipulación, tome acción de las cosas que dice.

Rai pediría que no olviden que es persona y no un showman, y Larraguibel le debatiría por haberse metido a un estudio de televisión. Al final, Raimundo cerraría la discusión diciendo que tampoco quiere seguir con ella.

Lejos de la pelea, Faloon se sinceraría con Guarén en el baño, mientras Rai tomaría aire en el patio para calmarse. La rubia lamentaría haber peleado en cámara con su expololo. Desde afuera, Luis Mateucci analizaría sin piedad la situación: “Debe ser heavy dejar un baile que a ella le apasiona y gana plata”.

¿Será que esta vez la ruptura entre Faloon y Rai es la definitiva o solo es otro round en su interminable teleserie?