¡Se acabó el misterio! Revelaron quién le daba vida a La Maraca de Popín

Espectáculos

Prepárense para el notición, porque uno de los secretos mejor guardados del humor chileno acaba de salir a la luz. Hace algunas semanas, El Club de la Comedia de Chilevisión trajo de vuelta a Popín, ese personaje tan extraño como querido que nos acompañó en la era dorada de Morandé con Compañía. Interpretado por el inconfundible Pablo Zamora, Popín siempre nos regaló un humor absurdo que, honestamente, es inolvidable con su particular show de talentos.

Pero claro, ¿qué sería de Popín sin su pandilla? Junto a su eterna dupla, Kurt Carrera, que le daba vida al sufrido Henry (el del disfraz de minion), venía una verdadera cofradía de corpóreos que eran un delirio. ¿Quién no se acuerda de Nepencil, Tulatubi, Don Saca, Pajín, Florcita y Manuela? Todos ellos eran parte fundamental de este intento de programa infantil que nos hacía llorar de la risa.

Y entre todo ese desfile de personajes, había uno que destacaba por encima del resto, y que siempre era el blanco de las persecuciones más bizarras por razones principalmente lingüísticas: hablamos, por supuesto, de La Maraca. Un instrumento de percusión que, sin duda, se convirtió en uno de los corpóreos más icónicos y cotizados del elenco.

Pues bien, en el mundo de los corpóreos es casi una regla de oro mantener en secreto la identidad de quienes los encarnan. Pero esa regla se rompió, ¡y de qué manera! A través de redes sociales, se desclasificó quién era la persona que le dio vida a La Maraca en este esperado regreso de Popín a la pantalla chica. Y aquí viene el bombazo: se trata de la talentosa actriz e influencer chilena Cata Cazú.

Fue la propia Cata quien compartió el notición en su cuenta de Instagram, soltando uno de sus secretos mejor guardados. En un video se le ve poniéndose el ya mítico traje, acompañada de una frase que lo dice todo: “Lo que nadie sabe es que me ascendieron de sacapunta a maraca”. ¡Una declaración con pura chispa que nos encanta!

Aunque nos encantaría verla por siempre persiguiendo a Popín, la misma Cata reveló en sus redes que su participación se limitaría a solo tres capítulos. Esto nos deja con la tremenda intriga de si el personaje seguirá con otra actriz, si ella regresará para futuras rutinas, o si Popín deberá buscar a una nueva Maraca.

¡Nosotros ya estamos ansiosos por ver cómo se desarrollará este culebrón corpóreo! ¿Y tú, te imaginas a quién más le podría quedar bien ese traje?