¡Al aguaite, Pangal! Perdió apuesta con Meli Noto en ¡Qué dice Chile! Prime por las noches con Alanna

Espectáculos

El 20 de octubre, ¡Qué dice Chile! Prime nos entregó un capítulo lleno de humor, competencia y una apuesta que desató carcajadas entre los presentes. La noche vio enfrentarse a dos equipos con un fin benéfico, pero también fue el escenario de un divertido duelo doméstico entre Pangal Andrade, deportista, y su pareja, Melina Noto, la periodista argentina. Con Martín Cárcamo de anfitrión, el programa se convirtió en un ring de boxeo familiar, ¡pero con mucho amor!

El cahuín de las noches con Alanna

Antes de que la adrenalina de la competencia se apoderara de todos, el mismísimo Martín Cárcamo, siempre atento al chismecito, quiso saber cómo estaban manejando las noches con su hija Alanna, que recién había cumplido un añito. Les preguntó si dormían de corrido con la criatura.

La pregunta no era para menos, porque la paternidad es dura, y las noches con un bebé pueden ser una verdadera maratón sin fin. A partir de esa conversación tan de padres, el animador propuso una apuesta que dejó a Pangal y Meli con los ojos bien abiertos. La idea era simple, pero con consecuencias domésticas épicas: “—Si Pangal pierde, se despierta todas las noches y Meli duerme de corrido durante dos semanas—”, sentenció Martín. ¡Así no más!

Pangal reaccionó de inmediato. Respondió que era imposible, porque la pequeña suele buscar a su madre durante la noche. Pero Meli le recordó que ya había logrado sobrevivir una noche completa con la pequeña Alanna. ¡Así que no había excusas, Pangal!

La contraoferta que desató risas

La cosa se puso más buena cuando Meli decidió meterle su propia cuota de picardía a la apuesta. La periodista planteó su propia condición: si ganaba, dormiría una semana en la habitación de abajo.

Pangal, que no es tonto ni perezoso, intentó negociar el plazo. Le propuso dos días. Y agregó una condición para sí mismo: si ganaba, se iría a la pieza de abajo, con tele.

La respuesta de Meli provocó las risas de los presentes: le dijo que si se va todos los días, no gana nada.

El desenlace y la “estrategia” de Pangal

Después de una competencia intensa, donde cada equipo lo dio todo para ayudar a sus “soñadores”, el resultado fue claro. El equipo “Dulce de leche”, liderado por la mismísima Melina Noto, se llevó la victoria. ¡Le ganaron a “El clan”, el grupo de Pangal Andrade! La derrota del deportista no pasó colada, obvio. Martín Cárcamo, con esa chispa que lo caracteriza, no perdió el tiempo y le recordó a Pangal la apuesta que habían acordado al principio. Bromeó con que había alguien que iba a dormir una semana.

Pangal, siempre con su chispeza, intentó minimizar la derrota con una excusa que sacó más risas aún. “—La dejé ganar. Es estrategia—”, aseguró. Meli, por su parte, celebró el triunfo de su equipo con una frase que no solo destacaba la victoria, sino también la “rivalidad” chileno-argentina en el programa: Comentó que le ganaron en '¡Qué dice Chile!' a los chilenos.

Más allá de esta pica' familiar tan divertida, ambos equipos llegaron al programa del 13 por una causa noble. “El clan” de Pangal jugó por Eliana Busch, una nadadora máster chilena de 92 años que tiene un sueño gigante: competir en el Mundial de Nado de Budapest 2027. Por el lado de “Dulce de leche”, Meli y su equipo representaron a Sara Montecinos, atleta máster y médica, que busca apoyar a otros deportistas máster a financiar tratamientos y procesos de recuperación.

Así, entre risas, apuestas y causas solidarias, el capítulo nos dejó claro que en la casa de Pangal y Meli, el que pierde en ¡Qué dice Chile! Prime, ¡se va a tener que levantar por la noche! ¿O será que Pangal ya tiene la “estrategia” para la próxima?