Vanesa Borghi y Carlos Garcés: su íntimo rito ancestral en Rapa Nui nos dejó suspirando

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¡Atención, pipol, que la Vanesa Borghi y su futuro esposo, Carlos Garcés, nos tienen con el corazón blandito! La ex Morandé con Compañía compartió a través de sus redes sociales los detalles de un rito ancestral íntimo que celebraron en la mágica Rapa Nui, como una especie de preámbulo místico antes de la boda "oficial". Ella misma lo dejó claro: todo salió tan pero tan bien, que incluso superó lo que tenían imaginado. ¡Así da gusto empezar una nueva etapa!

Para que este momento fuera realmente inolvidable y cargado de significado, la pareja no viajó sola. Se llevaron a su "team familiar" completo: sus hijos, Alma y Teo, que son lo más tierno, y también el papá de Carlos. La ceremonia, que se realizó al aire libre, estaba inspirada de lleno en las ancestrales tradiciones de la isla, creando una atmósfera única. Nos imaginamos la energía y la conexión que se sintió en cada minuto de este especial encuentro.

Los detalles de la ceremonia no pasaron inadvertidos. El encargado de dirigir el rito lució un traje autóctono espectacular, con una capa y un tocado de plumas que le daban un aire imponente y lleno de misticismo. Ella, por su parte, deslumbró con un vestido blanco y su pelo recogido, adornado con delicadas flores que la hacían ver como una verdadera diosa isleña. Carlos Garcés, siempre con su toque personal, optó por un look más relajado pero chic: un blazer informal con zapatillas, la combinación perfecta para un novio moderno que no sacrifica el estilo. Los pequeños Alma y Teo también se unieron a la onda, vestidos de blanco, siendo parte activa de este emotivo ritual.

La emoción de Vanesa era palpable y así lo plasmó en su publicación: “¡Siempre hay que celebrar! ¡Qué lindo habernos cruzado en esta vida! La primera celebración de muchas… Todo salió mejor de lo esperado, demasiado hermoso”. Y es que para esta pareja, una sola celebración no basta. ¡Y nos encanta! Después de esta mística experiencia en Rapa Nui, los planes siguen. Ya están con todo organizando, junto a un wedding planner profesional, su ceremonia religiosa, que tiene fecha para enero del próximo año. ¡Así que tendremos Vanesa y Carlos para rato en modo nupcial!

¿Quién dijo que casarse es solo una vez? Parece que Vanesa y Carlos nos demuestran que lo bueno, si es doble, es mucho mejor. ¡A celebrar se ha dicho!