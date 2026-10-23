¿Se viene el cahuín? Valentina busca a Matilde 'de mujer a mujer' en Reunión de Superados

Espectáculos

¡Preparen las cabritas que se viene una buena! En el avance del capítulo 211 de Reunión de Superados, el drama toca la puerta de Matilde (Ignacia Baeza). La abogada está en su casa, trabajando tranquila, cuando de repente le llega un audio que le va a cambiar el día.

Al principio, Matilde piensa que es el banco, ¡pero no! La que aparece es nada menos que Valentina (Mariana Derderian), la mismísima ex de Juan de Dios. ¿Y pa' qué? Para pedirle una conversita frente a frente.

El mensaje de Valentina es directo y sin rodeos: "Hola, Matilde, soy Valentina, la ex de Juan de Dios. Oye, ¿podrías tomarte un café conmigo? Yo sé que puede ser medio raro, pero necesito hablarte de algo importante de mujer a mujer". ¡La tensión se corta con cuchillo!

No es primera vez que Matilde siente una vibra extraña con Valentina; de hecho, ya le había preguntado a Juan de Dios (Jorge Arecheta) si debía preocuparse por la ex. Y con esta invitación, la duda se hace más grande: ¿Valentina querrá puro meter la cuchara en esta incipiente relación o estará buscando volver con su ex? ¡Acá nos olemos un tremendo atado!