Fin de una era: Julio César Rodríguez se despide de la Bío Bío después de dos décadas

Espectáculos

¡Atención, cabros! El mundo de la radio en Chile sufrió un remezón que nos dejó a todos mirando al techo: Julio César Rodríguez, nuestro querido JC, le puso punto final a su programa “Podría Ser Peor” y, por arrastre, a su etapa en Radio Bío Bío. ¿La guinda de la torta? ¡Llevaba veinte años al aire! Sí, leíste bien: dos décadas con el micrófono prendido.

La noticia no es un rumor de pasillo, sino que está más que confirmada. Tanto el animador como la jefatura de la radio lo hicieron oficial. De hecho, el capo Tomás Mosciatti, de Radio Bío Bío, mandó un mensaje interno a los trabajadores, explicando la movida. Explicó que decidieron, en conjunto con Julio César Rodríguez, suspender su participación en la radio y el programa. ¿La razón? Las obligaciones de JC en Mega, que según él hacen imposible seguir en Bío Bío en las condiciones y exigencias que desean.

Por su parte, el mismo Julio César soltó la firme, como siempre. Contó que la decisión de cerrar este ciclo de veinte años se debe a que sus labores en la tele lo tienen harto tiempo fuera de Chile. Según recogió Página 7, dijo que no puede asumir las responsabilidades que merece el programa. Y uno lo entiende, ¡con tanta pega no se puede clonar! Añadió que, mientras dure esta coyuntura, decidieron parar un ciclo que valora mucho. Pero ojo, que no es un adiós definitivo, porque dejó la puerta abierta para volver lo más pronto posible si las cosas se dan.

JC es de esos que se la juega a concho, y eso nos queda clarísimo. Comentó que a veces hay que tomar decisiones duras, pero que benefician a todas las partes. Y para que no quepa duda de su amor por la radio, tiró un ejemplo que nos dejó con la boca abierta: ¡rechazó una invitación a los Billboard esta semana solo por cumplir con su programa en la Bío Bío! “Mi amor y cariño por la radio es tremendo, tengo un compromiso muy grande por ella. Yo estaba invitado esta semana a los Billboard y me quedé en Chile solo para hacer radio. Mi compromiso por la radio es al 100%, pero ahora no puedo doblegarme”, se sinceró.

Es que la radio es su primer amor, y eso se nota. ¡Tremenda declaración! Ver a un animador con esa pasión es algo que se valora caleta en estos tiempos. Nos da pena que se vaya, obvio, pero al menos sabemos que es por una buena causa y con la esperanza de un regreso. Quién sabe, quizás el 'Podría Ser Peor' vuelva recargado y con más anécdotas internacionales. ¿Será que extrañaremos su voz mañanera en las ondas?