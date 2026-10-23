Karol Lucero llega a Volverías con tu ex? 2: "El maldito ha regresado"
¡Alerta de sismo farandulero en la casona de Volverías con tu ex? 2! En el avance del capítulo 81, Karol Lucero finalmente hizo su entrada triunfal y, obvio, dejó a varios realmente impactados.
El conocido animador llegó al encierro con un look más teatral que estreno de Broadway: capa negra y maleta en mano. Tras algunas preguntas, reveló su identidad. "Vengo a recuperar lo que perdí, el maldito ha regresado", lanzó el comunicador, en una declaración que hizo que todas las miradas se fueran directo a su expareja, Faloon Larraguibel.
La cosa se puso tensa de inmediato. Rai Cerda, un poco molesto, aseguró que harían un trío con Karol Lucero y Faloon Larraguibel. Ella, ni tonta ni perezosa, le contestó a Rai que la culpa no era suya. Luego, en un giro inesperado, el animador le pidió al ingeniero que conversaran y los dos salieron al patio a tener un esperado intercambio..
Pero el drama no paró ahí. El exchico Yingo, ni corto ni perezoso, se puso a buscar a su expareja por toda la casa. ¿La misión? Saludarla y sellar su reencuentro después de varios años. ¿Será que esta llegada revuelve todo el gallinero o la casona ya está acostumbrada a estas movidas?