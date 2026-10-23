La respuesta sin filtro de Leo Rey a Vasco Moulian por la "Xupality": "Me da lo mismo"

Espectáculos

Leo Rey es el hombre del momento, y no es por el horóscopo, chiquillos. Tiene las canciones en llamas, shows por todos lados y hasta Lollapalooza 2027 confirmado, ¡una locura!

Pero ojo, que no todo es brillo y lentejuela para el cumbiero, que anda metido en un dramón que parece teleserie. El drama con Alexitico, su excompañero de La Noche, sigue más prendido que nunca. Leo asegura que no recibió los pagos que le correspondían cuando estaba en la famosa banda de cumbia, y lleva más de una década tirándole palitos al líder.

Últimamente, la cosa se puso color de hormiga, y el mismísimo Rey popularizó en sus conciertos la frase “Chu... Alexitico”, que ya todos conocemos como “Xupality” y la rompe en redes sociales, ¿quién no la ha cantado a todo pulmón?

Y claro, la cosa no iba a quedar impune. Alexis Morales, el conocido Alexitico, decidió irse a la mala y presentó una querella contra Cecil Leiva Reyes, el nombre real de Leo Rey, por injurias graves con publicidad. En esta movida legal, Alexis pide 540 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 20 UTM, que son como 1,5 millones de pesos, ¡casi nada! El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago admitió la querella y ya fijó audiencia de conciliación para el 10 de noviembre de 2026.

Como siempre en estos casos, no faltaron los rostros faranduleros con opinión, ¡siempre hay que dar jugo! Uno de ellos fue Vasco Moulian, que se desató en Primer Plano contra el músico de las gafas negras. Criticó con dureza que en el país se le quiera hacer un homenaje a quien manda a chu… a otro. Y para que no quedaran dudas, el ejecutivo no se quedó callado y reforzó su postura en una columna de La Hora.

Pero al Rey de la cumbia, ¿qué le pareció todo este show mediático? Cero atao, cabros, cero atao. Cuando le preguntaron en Primer Plano por las declaraciones de Moulian, su respuesta fue filete y sin rodeos, demostrando que tiene la película clarita: “Mira, yo no me voy a referir a esa persona porque para mí no es con ellos la pelea, no es con nadie más. Yo aquí el problema lo tengo con Alexis, que fue el que faltó a la lealtad, a la verdad y al compromiso de amistad”. Y para rematar, dijo que los demás pueden hablar y opinar, que le da lo mismo y que no tiene tiempo para verlos ni escucharlos, dejando claro que no pierde el sueño por el pelambre ajeno.

Así que ya saben, mientras Alexitico va a la justicia, Leo Rey sigue en su parada: él solo tiene ojos para su excompañero. ¿Quién más se subirá al ring en este cahuín sin fin? ¡Hagan sus apuestas!