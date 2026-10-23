¡Chilenismos, huasos y lucas! El fenómeno BTS que prendió el Nacional

Espectáculos

BTS, la boyband surcoreana que tiene al mundo rendido a sus pies, demostró una vez más por qué es un fenómeno global durante sus shows en Chile. Sus presentaciones en el Estadio Nacional no fueron solo conciertos, ¡fueron una declaración de amor a la cultura local!

La conexión chilena: del "hueveo" a la manta de huaso

En la segunda de sus tres presentaciones en Chile, Suga sorprendió con un comentario sobre el "hueveo" de los chilenos. Y no fue la única referencia a nuestro país; los chicos probaron comida como los completos y las empanadas, y V aseguró que estas últimas estaban muy buenas. Además, no dudaron en usar chilenismos, y repitieron mucho la palabra bacán.

Los siete integrantes de la banda sensación del k-pop demostraron un carisma que hizo vibrar al público. Para el show final, el pasado sábado 17, mientras interpretaban su hit "Dynamite", ¡aparecieron en el escenario vestidos con mantas y sombreros de huasos! Un gesto que fue muy comentado en todas las redes sociales, porque seamos sinceros, ¿quién no se derrite con eso?

Esta dedicación a la cultura local no es casualidad. Se supo que estas referencias fueron preparadas gracias al trabajo de estudio que realiza HYBE/BIGHIT MUSIC, la compañía surcoreana que los maneja. Antes de cada gira, se toman el tiempo de estudiar a fondo los mercados que visitarán para crear estos guiños. Los integrantes del grupo estudian sus intervenciones con mucho detalle, rastreando modismos, hábitos y frases que le resultan simpáticas a la audiencia.

Incluso los trajes de huaso, ese conjunto de manta y sombrero, llegaron desde la tienda especializada Catrón Huaso. Según detallaron en sus redes sociales, el equipo de BTS los contactó la semana previa a los shows, y los integrantes pudieron elegir personalmente, a través de una videollamada, las mantas que más les gustaban. La productora DG Medios, a cargo de la visita, también gestionó la presencia de traductores locales para facilitar la comunicación entre los artistas y su staff, ya que algunos de ellos solo hablan coreano. Lo mismo ocurrió con la traductora que trabajó en vivo para las alocuciones finales del grupo.

Un impacto brutal en la economía nacional

Más allá del show, el paso de BTS por Chile dejó un saldo más que favorable. Los reportes indicaron que a los conciertos de Santiago asistieron más de dieciocho mil personas del extranjero y más de cuarenta mil de regiones, ¡una locura! Eso se notaba en las banderas de países como Ecuador, México o Bolivia que ondeaban entre las fans en el Estadio Nacional.

La productora DG Medios detalló que, considerando servicios como hoteles, comida y merchandising, las tres fechas de las estrellas del k-pop generaron más de cincuenta millones de dólares para la economía chilena. ¡Platita fresca para el país! Con la cantidad de gente que llegó cada noche al Nacional, la productora también invirtió en baños químicos, guardias de seguridad, puntos médicos y personal adicional para los conciertos, demostrando que fue un evento de proporciones épicas.

El show continúa: BTS en la pantalla grande

Aunque BTS continúa su tour "Arirang", el interés por ellos no baja para nada en el país. ¡Tenemos buenas noticias para la ARMY! La cadena Cinemark transmitirá cuatro conciertos del grupo desde Argentina y Brasil, con funciones programadas para finales de octubre. El formato de sala de cine promete una experiencia envolvente con sonido top, ¡como si estuvieras ahí!

Los shows desde el Estadio Único de La Plata, en Argentina, se transmitirán mañana, sábado 24 de octubre, a las 19:45 horas, y el domingo 25 de octubre, a las 18:45 horas. Días después, será el turno de los conciertos desde el Estádio do Morumbi, en São Paulo, Brasil, el viernes 30 de octubre, a las 19:45 horas, y el sábado 31 de octubre, a las 18:45 horas. Las entradas ya están disponibles en las boleterías Cinemark, cajeros de autoatención y en el sitio web de la cadena. Así que si te quedaste con las ganas, ¡a correr por las entradas para vivir la experiencia BTS en pantalla grande!