La ‘temporada prohibida’ de Marcelo Kiwi: Ni los dardos lo sacan del cuarto lugar

Espectáculos

Parece que ni los embates ni los lamentos digitales de Marcelo Kiwi lograron cambiar el panorama para la cuarta temporada de ‘Siempre hay un chileno’. La docuserie de viajes, que debutó por primera vez en el horario prime de los miércoles este semestre, volvió a quedarse en el cuarto lugar de la sintonía, repitiendo el resultado de su debut.

El conductor, Marcelo Kiwi, escribió el jueves 22 de octubre en redes sociales, horas antes del estreno del segundo capítulo, una arenga con la que ironizó sobre el rating del estreno del ciclo, que ubicó al espacio en el cuarto lugar de sintonía.

En el mismo mensaje, Kiwi ironizó con el “exitosísimo estreno” de la temporada y anunció que esa noche el programa viajaba a La Toscana, Italia. Cerró diciendo que su “temporada prohibida” continúa, aunque algunos se empeñen en mantenerla en secreto.

Sin embargo, la audiencia no pescó mucho. Entre las 22:40 y las 00:30 horas, ‘Siempre hay un chileno’ en Canal 13 promedió 319.231 personas por minuto. Una cifra que lo dejó bien atrás de Mega, que lideró con 532.950, seguido por TVN con 444.048 y Chilevisión con 432.538. Un palazo que ni la Toscana logra suavizar. ¿Será que la gente prefiere el secreto que la realidad del rating?