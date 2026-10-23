¡Se puso heavy! Valentina Abarca de ‘MasterChef’ denuncia “bullying” tras polémica por torta

Espectáculos

¡Aquí se armó la gorda, cabros! La cocina de ‘MasterChef’ sigue más prendida que incendio en Valparaíso, y no precisamente por el calor de los hornos. La última eliminación dejó la escoba, y es que la salida de Martín Sepúlveda no solo dejó a los fans con la pera, sino que destapó una polémica que tiene a medio Chile comentando en redes.

¿El centro del huracán? Ni más ni menos que Valentina Abarca. Resulta que la gente se tiró de cabeza a criticar al jurado por una supuesta benevolencia hacia ella. El drama explotó con la prueba de la eliminación, que era ni más ni menos que la temida preparación de una torta. Un desafío que, para ser honestos, siempre es carne de cañón para el desastre.

Y es que Valentina, para variar, no la tuvo fácil. Su proceso estuvo marcado por una serie de inconvenientes, de esos que te hacen querer tirar la toalla y pedir delivery. Pero ella, más viva que el hambre, presentó una torta “desconstruida”. Y lo que para muchos habría sido un descarte inmediato, ¡oh sorpresa!, para los chefs fue una solución “más que aceptable”. Así, sin más. ¿Se imaginan la cara de los demás concursantes?

Obvio que esto no pasó piola. Los compañeros de Valentina, tanto frente a las cámaras en las grabaciones como en el campo de batalla de las redes sociales, no tardaron en acusar una preferencia clarísima de los jueces hacia ella. El chismorreo escaló hasta que Valentina Abarca decidió que ya era suficiente y salió a defenderse con todo. ¿Su munición? Una grave denuncia de “bullying”.

Según sus propias palabras, la producción habló en su momento con algunos participantes para explicarles cómo se evaluaron los platos en lo técnico, ya que hubo situaciones y ambiente de bullying de parte de ciertas personas en su contra. “Fue bastante desagradable y latero en su momento”, contó la participante.

Pero la trama no termina ahí. Lo que sorprendió a Valentina fueron las declaraciones recientes de sus compañeros. Según ella, en su momento quedaron conformes con la explicación de la producción, pero ahora vuelven a enredar todo para armar polémica.

Y pa’ rematar, Valentina aseguró que en el programa se nota quiénes son los que hablan a sus espaldas y quienes siempre tienen un mal comentario hacia ella. O sea, el ambiente en las cocinas de MasterChef debe ser más tenso que cita a ciegas con tu ex.

¿Crees que esta polémica se la llevó a la casa o se cocina a fuego lento para un regreso espectacular?