Espectáculos

Viviana Nunes, una cara que muchos recordamos de la tele, siempre ha estado en la mira de la farándula chilena, desde sus inicios. Pero, ojo, que en 2006 decidió meterse de lleno al ojo del huracán al ser conductora del programa "Mira quién habla" en Mega. Estuvo ahí casi seis años, metidísima en el show, opinando de la vida de otros. Sin embargo, cuando el programa bajó el telón, la Viviana no solo se despidió del chismorreo televisivo, sino que le dijo "adiós" a la televisión por completo. Y, honestamente, ¡la razón tiene todo el sentido del mundo!

Según la propia animadora, la farándula la dejó más que agotada, la exprimió hasta la última gota. Ella lo tenía clarísimo: "Acercándome a los 50 años, me propuse que esa iba a ser la edad en que iba a empezar a alejarme", confesó Viviana Nunes en el podcast Más de Ti. Y, como si el universo conspirara a su favor, su decisión de bajarse del carro coincidió pero perfecto con el fin de "Mira quién habla" en 2012. ¡La vida le puso la bandeja en el momento justo!

Es que, vamos, ¿quién no se aburriría de tanta volada? Viviana lo dejó clarito: según dijo, hablar de la gente y opinar agota, y muchas veces se inventa. Imagínense, seis años metida en un formato así.

Para ella, el fin del programa en 2012 fue la señal definitiva. Sintió que iba llegando el momento y que todo resultó perfecto, porque, según ella, las cosas de verdad se decretan.

Y pa' que sepan que esto iba en serio, su alejamiento de las pantallas fue total. La Viviana no aceptó entrevistas durante muchos años, porque eso podría haber dado pie a su regreso. ¡Cero chance de volver al ruedo si no era su voluntad! Pero, ¿saben qué? Catorce años después, ha tenido una que otra aparición esporádica en la tele, como fantasmas que vuelven de vez en cuando, pero sin nunca decir "sí, vuelvo" oficialmente. La Viviana Nunes, en la suya.

¿Será que la farándula te deja marcado para siempre, o es posible volver sin caer en el mismo vórtice? ¡Ahí queda la pregunta!