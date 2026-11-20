Espectáculos

¡Prepárense, chiquillos, porque la copucha más esperada ya es oficial! El jueves, la querida Karen Doggenweiler por fin se reincorporó a la conducción de "Mucho Gusto", poniendo fin a su ausencia de varios días. La animadora estuvo varios días atrapada en Estados Unidos, una situación que generó un tremendo cacho debido a la suspensión masiva de vuelos . ¡Imagínense el estrés de estar varada tan lejos de la casita!

Karen se encontraba en Las Vegas, intentando por todos los medios encontrar una alternativa para poder regresar a Chile. Después de unas gestiones que deben haber sido más complicadas que armar un mueble de IKEA, logró conseguir un asiento en uno de los vuelos disponibles y, el martes, concretó su tan anhelado retorno al país. De seguro llegó con más ganas de pisar suelo chileno que nunca.

Y obvio que su compañero de batallas, José Antonio Neme, no iba a dejar pasar esta oportunidad de oro. Fiel a su estilo, el Jose le dio una bienvenida a la Karen que fue pura joya, bromeando sobre la particular travesía que tuvo que enfrentar para llegar de vuelta. “Luego de 72 horas de vuelo. Los Ángeles-San Diego, San Diego-Ciudad de México, Ciudad de México-Ciudad de Guatemala, Ciudad de Guatemala-San Salvador (…) De La Serena por tierra, Los Vilos, Lampa, y de ahí en bicicleta a Vicuña Mackenna”, lanzó Neme con su característico humor, desatando las risas en el estudio. ¡Más perdido que el Teniente Bello, pero con estilo!

La Doggenweiler, visiblemente contenta y con la mejor de las ondas, le respondió el juego a su partner. “Free Karen”, comentó con una sonrisa de oreja a oreja, antes de abrazarlo y enviar un montón de besos y saludos a todo el público que estaba pendiente de su regreso. La animadora no escondió su alegría por reencontrarse con el equipo y retomar su puesto en el matinal de Mega. Saludó al público, dijo estar de vuelta al fin con su Jose querido y con su equipo, mostrando lo mucho que extrañaba estar ahí.

Además, Karen agregó entre risas que ya tenía muchas millas en su cuerpo y que volvía con todas las energías renovadas, con mucha alegría y harta copucha.

Pero las bromas sobre la odisea de Karen no terminaron ahí. Más tarde, cuando el capo del tiempo, Jaime Leyton, entró al estudio para darnos el pronóstico, Neme aprovechó de nuevo para recordar la accidentada vuelta de su compañera. Esta vez, la comparó con la mamá de Kevin en "Mi Pobre Angelito", dejando claro que la travesía de la Karen fue digna de película. ¿Será que esta historia tendrá una segunda parte?