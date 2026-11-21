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¡Prepárense para este chismecito potente! Gala Caldirola nos dejó a todos con la boca abierta en redes sociales, tirando un cambio de look tan radical que nos hizo dudar si era ella misma. La española se fue por el lado oscuro y, según su mánager y amigo Suro Solar, ahora la conocemos como la mismísima “Viuda Negra”. ¡Una onda total!

Nuestra querida chica reality se despidió de su clásico cabello castaño para apostar por un tono mucho más oscuro, dejando atrás lo que conocíamos de ella. La misma Gala lo confirmó con un “¡Ahora soy Morocha!” en sus redes, donde además compartió todo el proceso detrás de este giro capilar. Nos sapeó que su pelito siempre está en manos de los mejores estilistas de Daniel Antonio, de Bohu Hair, ¡y se nota la confianza!

En el video que subió, Gala fue súper clara con sus intenciones: quería “naturalizar y unificar el color”. Así de simple, quería un cambio de look. Y claro que lo logró. El colorista, por su parte, explicó que se la jugaron por una gama más brown, buscando un resultado más natural y armónico que realce y acentúe sus facciones, ¡un trabajo de joyería!

Pero agárrense, porque esto es solo el comienzo. Resulta que esta es solo la primera etapa de su transformación. Más adelante, nos adelantaron que se viene un efecto de iluminación estratégico para aportar luz y dimensión, especialmente alrededor de su rostro. O sea, el drama y la transformación recién empiezan. ¡A estar atentos!

Las reacciones no se hicieron esperar y fueron puro amor. Los comentarios se desataron, llenándola de piropos y alabando su nuevo look. Incluso su mánager, Suro Solar, no dudó en bautizarla con ese apodo de Viuda Negra, que le queda de impacto. ¿Será que el lado dark de Gala llegó para quedarse o es solo el aperitivo de lo que viene?