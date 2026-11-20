Espectáculos

¡Atención, viñuelistas y amantes del rock chileno! La Ley, una de las bandas más icónicas de nuestra escena, está cocinando su regreso a los escenarios, y la primera parada sería nada menos que el Festival de Viña del Mar en 2027. La noticia es una tremenda bomba que sacude la nostalgia de muchos, ¡y con justa razón! Su participación en la Quinta Vergara sería anunciada oficialmente en los próximos días, así que estén atentos.

Este reencuentro no es cualquier cosa, porque reunirá a los integrantes históricos: Beto Cuevas, el icónico vocalista, Luciano Rojas, Rodrigo “Coti” Aboitiz, Mauricio Clavería y Pedro Frugone. ¿Se imaginan la energía de tenerlos a todos juntos de nuevo? La última vez que estos cinco talentosos músicos compartieron escenario en Viña fue en 2005. Desde ese momento, las diferencias personales y profesionales habían mantenido esta reunión en el congelador, casi como un disco en stand by.

De hecho, el primer acercamiento público ocurrió en abril de este año, durante una actividad por la reedición de Desiertos, el álbum debut de la banda. Ahí, Cuevas y Aboitiz estuvieron presencialmente en el Centro Cultural Gabriela Mistral, mientras Rojas y Clavería se sumaron con una presentación grabada desde México.

La banda ya nos venía tirando pistas por Instagram con una imagen de seis puertas y un mensaje sobre una nueva era. Una de esas puertas aparece abierta hacia el cielo, en una posible referencia al guitarrista y fundador Andrés Bobe, fallecido en un accidente de motocicleta en 1994.

El regreso de La Ley es fruto de años de conversaciones y acercamientos, donde Alfredo Alonso, un peso pesado de Bizarro Live Entertainment, fue clave para limar asperezas y reunir a la banda. De hecho, estas diferencias llevaron a algunos exintegrantes a formar Diacero en 2016, un proyecto que interpretaba clásicos de La Ley, pero sin Beto Cuevas.

Pero ojo, que Viña 2027 podría ser solo el principio de esta vuelta triunfal. Se está evaluando la posibilidad de llevar este showazo al Santander Arena y realizar otros conciertos en Argentina, Colombia y México. ¡Sería un tour imperdible y ! Aunque esas fechas no están confirmadas, la propuesta contempla recorrer las distintas etapas musicales de La Ley, incorporando a los músicos según los álbumes en los que participaron.

Así que el espectáculo en la Quinta Vergara promete ser un viaje sonoro por toda la evolución de la banda, desde sus orígenes hasta sus producciones posteriores. Por ejemplo, Aboitiz y Rojas fueron figuras clave en la etapa de los noventa, mientras que Frugone se unió tras la muerte de Bobe y fue parte de discos como Invisible, Vértigo y Adaptación, además del exitoso MTV Unplugged de 2001 .

¡La Ley está de vuelta y estamos listos para vibrar con sus himnos!