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El ¿Volverías con tu ex? 2 se ha transformado en la cancha de un cahuín que no para, y los protagonistas principales, Nico Solabarrieta y Valentina Torres, más conocida por todos como la Guarén, siguen dando de qué hablar sobre su ex romance. Este jueves, en un nuevo capítulo del reality de Mega, el exfutbolista soltó la firme y reveló detalles íntimos de una "fea e inesperada traición" de la influencer, dejando a todos pa' la embarrá.

El descargue sin filtro de Solabarrieta

En medio de una actividad donde los participantes tenían que hablar sobre el futuro de sus relaciones, Nico Solabarrieta dejó claro que pa' él no hay vuelta atrás con la Guarén. "Nuestra relación se acabó y no hay más", tiró sin anestesia, dejando a sus compañeros y a la propia Valentina con la boca abierta. Pero no se quedó ahí, porque el galán se desahogó como nunca antes, sacando a la luz episodios que marcaron el fin de su vínculo de poco más de un año.

Con el corazón en la mano, o eso parecía, Nico le enrostró a Guarén: "Me dijiste ‘no te voy a alegar nada más, no me voy a enojar nunca más contigo, no volvería nunca más en la vida contigo’, ¿qué más necesitas aclarar?". Y siguió, directo al hueso: según él, a ella le gusta la idealización suya y no lo que realmente es, mientras que él se enamoró de ella con sus errores y su pasado. ¡Uf, eso dolió hasta acá! La Guarén, por su parte, no se quedó callada: le respondió que amó cada cosa de él, que no fuera injusto ni egoísta, y que no hablaría con él mientras le gritara de esa manera. Claramente, la cosa se puso tensa.

La traición que no perdona

Después de un rato, Nicolás se disculpó por no haberle contado antes sobre los mensajes sugerentes que le envió Estefi cuando él estaba soltero, y que, según su versión, nunca respondió. Pero la conversación rápidamente viró a la herida más profunda de Nico: una deslealtad de Guarén que, según él, lo golpeó fuerte y todavía no se saca de la cabeza. "¿Te puedo explicar lo que me molesta a mí?", le preguntó indignado, antes de soltar la bomba.

Solabarrieta le sacó en cara que ella se había juntado con "este personaje", un conocido rostro televisivo que, aunque no nombró directamente, los rumores de pasillo lo apuntan como Matías Vega. Nico admitió que creía la versión de Guarén de que ella no tenía intenciones con él, pero sostuvo que él sí las tenía con ella y que él mismo lo vio. ¡Qué atrevido! El asunto no quedó ahí, porque este "personaje" ¡incluso estuvo en el cumpleaños de Nico y fueron a una despedida de su gente cercana! Lo más brigido, según Nico, es que ella nunca se lo contó hasta que el asunto se filtró en Infama, y solo cuando él la llamó por teléfono se lo explicó. Según la versión de ella, no se lo contó porque le pareció una estupidez, y para Solabarrieta esa explicación no alcanzó. Le recordó que también coincidieron en Ganar o Servir, donde el personaje estaba haciendo actividades, le daba abrazos y se reía con ella, y se preguntó por qué no podía sentirse mal por eso. La Guarén intentó defenderse asegurando que con él no pasó nada, pero Nico la interrumpió y zanjó el tema de Estefi: desde que estuvo con Valentina hasta hoy no pasó nada con ella, ni siquiera volvieron a verse.

Tras el feroz round, Nico dio por terminada la discusión, dejando a Valentina visiblemente afectada. La Guarén, sin más, abandonó la fiesta buscando consuelo en Austin. Parece que esta relación no tiene vuelta y el cahuín dejó varias heridas abiertas, ¿quién crees que tiene la razón en todo este dramón?