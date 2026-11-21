Espectáculos

Marlen Olivari se va a robar todas las miradas en los Copihue de Oro 2026, ¡y cómo no! La icónica showwoman chilena será la "Gran Musa" de la premiación, un título que le cae como anillo al dedo, considerando su tremenda trayectoria y su historia de amor con estos premios. No olvidemos que por varios años animó la gala con el mismísimo Leo Caprile, ¡una dupla que la rompió y que nos dejó un montón de momentos pa'l recuerdo! Este año, el homenaje es para ella, para celebrar su huella imborrable en la tele y en el mundo del espectáculo nacional, reviviendo sus gloriosos días de showwoman. Marlen misma lo dejó clarísimo en el programa "El Medio Día", donde le hicieron un repaso a su carrera: "El Copihue de Oro es un premio tan importante en Chile. Es como el premio popular que une a los chilenos y también a la industria. Es una fiesta nacional", dijo.

La gala ya tiene fecha y lugar: será el 4 de diciembre en las instalaciones de TVN. Y aunque nuestra Marlen es experta en guardar secretos, ¡ya nos tiene con el hype por las nubes! Contó que le dijeron que se dejara sorprender y que cree que será impresionante. Ella ya sabe algunas cosas, pero no puede contarlas porque son sorpresa, y adelantó que este será uno de los Copihue más recordados de su historia.

Y si hablamos de looks, ¡prepárense porque se viene algo de otro planeta! La firma de moda Gio y Ber es la encargada de vestir a nuestra musa, y ya soltaron algunos datitos que nos tienen con la tarjeta en la mano (metafóricamente, obvio). Bernardo Santander, director de confección de la marca, comentó que están muy emocionados por trabajar con Marlen y que vestirla es un gran desafío. Giovanni Risso, director creativo, contó que el diseño estará inspirado en el Hollywood clásico, en shantung de seda, y que no será un vestido, sino dos: uno más clásico para la alfombra y otro más atrevido para una sorpresa.

Así que ya sabes, ponte un recordatorio gigante en el celu para el 4 de diciembre, porque esta fiesta no te la puedes perder por nada del mundo. La ceremonia se transmitirá por TVN y sus redes sociales, además de los sitios de La Cuarta, Glamorama y el Grupo Copesa. Y si aún no has movido un dedo, ¡corre a votar por tus nominados favoritos en las 18 categorías que hay en www.copihuedeoro.cl! Tienes plazo hasta el 25 de noviembre. ¡Que no se te escape la oportunidad de ser parte de la historia de los Copihue y de ver a Marlen Olivari romperla como solo ella sabe!