Espectáculos

"Biografías" regresó a las pantallas de Canal 13. El regreso del programa de investigación periodística, la noche del martes, fue un verdadero bombazo. Con la impecable conducción de Soledad Onetto, el capítulo dedicado a Tonka Tomicic no solo se ganó el corazón de la audiencia, sino que logró un promedio de 402.358 personas por minuto en el prime. ¡Quedó más que claro que la historia de la Tonka es material de primera!

En cuanto a la competencia, "Biografías" superó al estelar de Chilevisión, que tuvo un promedio de 393.627 personas en su franja horaria. En el mismo horario, Mega obtuvo 797.177, TVN 441.629 y Chilevisión 436.567. Además, el espacio tuvo un alcance brutal de casi un millón de personas, confirmando que la intriga sobre la vida de Tonka era el plato fuerte que todos querían devorar.

El episodio de Tonka fue un auténtico tour por su vida, un relato coral construido por periodistas, profesionales de las comunicaciones y amigos de Tonka Tomicic. Desde sus orígenes hasta su salto a la fama, el programa repasó momentos clave. ¿Lo más jugoso? Ese romance secreto con Julián Elfenbein, ¡¿quién lo diría?! También se ventilaron los sentimientos amorosos del eterno Felipe Camiroaga y, claro, la profunda influencia de su exmarido, Marco Antonio López, más conocido como "Parived", en su vida y decisiones.

Pero la cosa no se quedó solo en los romances pasados, sino que se metió de lleno en las heridas más recientes. El programa abordó cómo su imagen pública se fue a pique después del estallido social y la polémica en "Bienvenidos". Y, como era de esperar, no podían faltar los detalles del allanamiento por el "Caso Relojes", ese escándalo que terminó con su matrimonio de veinte años, y su salida de Canal 13, así como su posterior exclusión de la causa judicial en 2025 para iniciar una nueva etapa en televisión.

"Biografías" continuará con su próximo capítulo. El martes 24 de noviembre, el capítulo estará centrado en la vida del ídolo del fútbol Arturo Vidal. Con la conducción de Soledad Onetto y la voz en off de Jaime Muñoz Villarroel, recorrerá su camino desde sus orígenes hasta la cima del deporte mundial, abordando sus grandes gestas deportivas y los episodios más polémicos de su trayectoria. El programa se emite los martes a las 22:30 horas por el 13 y sus plataformas.