Espectáculos

¡Aguanta! Gran Hermano Chile nos acaba de dejar a todos con la boca abierta con una movida que nadie vio venir: la famosa Casa de Cristal.

Resulta que antes de que empiece la tercera temporada, van a meter a cuatro desconocidos en un recinto transparente. Imagínense, una casa completamente transparente, instalada en pleno Santiago, en un sector súper transitado. La idea es que convivan por una semana entera, con limitaciones, ¡y observados 24 horas al día por toooodo el mundo!

Esto es como un reality dentro de otro reality, ¿cachai? Los participantes no van a tener dónde esconderse, ni siquiera para rascarse la oreja tranquilos. Y lo mejor de todo es que la barra brava, o sea, nosotros, va a poder votar por su favorito. El que se gane al público, se lleva el premio de convertirse en el primer jugador oficial en ingresar a la casa de Gran Hermano Chile.

¿Y cómo le hacemos para no perdernos ni un detalle de este experimento social? Fácil, la señal estará disponible en tiempo real y en 360 grados a través de la app MICHV y el canal de YouTube de Chilevisión. Así que, prepárense para ser los vecinos más cahuineros de la capital.

¿Será esta la movida maestra para engancharnos o la transparencia total va a terminar siendo un cacho? ¡Queremos ver el caos!