Espectáculos

¡Atención, cabros y cabras! Si pensaban que la música en el GTA V ya era la raja, prepárense porque el GTA 6 viene a romper esquemas. Rockstar Games no se anda con chiquitas: ¡el próximo Grand Theft Auto tendrá 22 estaciones de radio!

Es la cifra más alta que la compañía ha metido en un título de Grand Theft Auto hasta ahora, y eso ya es decir. La idea es que recorrer Leonida, el nuevo mapa, sea una experiencia sonora inolvidable, con una paleta de géneros tan variada que te va a costar decidir cuál poner: desde pop y rap hasta metal, salsa, jazz, música clásica y, por supuesto, country. ¡Hay pa' todos los gustos y pa' cada mood que te pille escapando de la policía!

Y ojo, que la cosa no se queda solo en el auto. Imagínense la comodidad: algunas estaciones las vas a poder escuchar directamente desde el teléfono de tu personaje.

La movida de Rockstar es inteligente. No solo recuperan nombres de emisoras que ya nos hacían el día en entregas anteriores, sino que también debutan con estaciones completamente nuevas, con conductores famosos y propuestas completamente nuevas.

Y aquí viene lo bueno, ¡la lista de los DJs estrella! El juego incluirá seis estaciones con conductores famosos, y los nombres que sueltan son puro fuego. Pónganse cómodos: Bad Bunny, Robyn, Trick Daddy, Trina, Burna Boy, Morgan Wallen, Lana Del Rey y, para la cuota metalera que siempre es bienvenida, Kerry King y Tom Araya, ¡los mismísimos Slayer! ¿Se imaginan la mezcla? ¡Esto es un festival en sí mismo!

Esta selección musical no es al azar. Rockstar quiere que la diversidad cultural de Leonida se sienta en cada nota, por eso hay emisoras dedicadas específicamente a los sonidos latinos, africanos y estadounidenses. ¡Un verdadero melting pot musical para la Vice City del futuro!

Con 22 opciones, les aseguro que la típica pelea por el control de la radio va a ser un clásico cada vez que jueguen con amigos. Cambiar de estación va a ser un rito, una parte fundamental de la experiencia mientras le dan una vuelta a Vice City y sus alrededores.

Así que, a calentar motores, porque el GTA 6 no solo promete acción de la buena, sino también una banda sonora de antología. ¿Cuál va a ser la primera radio que sintonizan para empezar a recorrer Leonida? ¡Tírense un dato en los comentarios!