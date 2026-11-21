Espectáculos

Cada vez que el mundo explota por algo que nos tiene a todos pegados a las pantallas, los "malandrines digitales" aprovechan el envión. Da igual si es un Mundial de Fútbol, unas elecciones o el lanzamiento de una película taquillera: su estrategia es el FOMO, ese miedo irracional a quedarse fuera de la conversación, a no estar a la moda, y así atrapar a cuanto incauto se deje.

Y claro, con el lanzamiento de GTA 6, el videojuego más esperado de la década y que tiene a todo el mundo —sea gamer de tomo y lomo o no— vuelto loco por saber de qué se trata, la cosa no iba a ser diferente. El hype es real, chiquillos, pero también lo son los peligros.

El notición es que el título se lanzó el 19 de noviembre, sí, ¡hace dos días!, y de forma exclusiva para las consolas PS5 y Xbox Series X/S. Así que, ojo: si andas buscando la versión de PC, te contamos que aún no ha sido anunciada. Pero obvio, eso no detiene a los pillos de la red, que ya están ofreciendo en varios sitios la posibilidad de descargarlo y jugarlo gratuitamente. ¡Atención! Esto es completamente falso y una trampa segura.

En un análisis reciente que nos deja con los pelos de punta, los investigadores de Avast, esos capos de la ciberseguridad, identificaron un archivo PDF que te promete el cielo: la descarga de la versión completa de GTA 6. Pero la realidad es bien distinta: este PDF lo único que hace es redirigir a los usuarios a una página maliciosa. ¿El objetivo? Distribuir un malware que, ¡agárrense!, es capaz de robarte toda tu información.

El engaño funciona así de mañoso: el PDF en cuestión contiene un enlace directo al sitio web 'getallsoft'. Una vez ahí, te encuentras con un atractivo botón de descarga. Pero al hacerle clic, ¡sorpresa!, te manda a una página que imita a Google Drive, ofreciéndote un archivo ZIP de más de setecientos megabytes que supuestamente contiene el juego completo. Pero no, mis amigos, en vez de GTA 6, lo que terminas bajando es un 'infostealer'. Y no, no es un nuevo personaje del juego. Es un tipo de malware súper peligroso, diseñado específicamente para robar toda tu información confidencial: desde tus claves secretas hasta otros datos que tengas almacenados en tus dispositivos. ¡Un verdadero robo digital!

Este descubrimiento es un refuerzo brutal a la advertencia para todos los jugadores que están desesperados por tener acceso anticipado al título o que, por la emoción, se sienten atraídos por supuestas filtraciones y ofertas de descarga. ¡No caigan! Los archivos que te prometen el juego completo de forma gratuita – especialmente las supuestas versiones para PC, que ni existen oficialmente aún – deben tratarse como la estafa que son. Es un riesgo que no vale la pena correr.

Para evitar caer en estas trampas digitales, los expertos de Avast nos recomiendan tomar precauciones. No te regales, que en internet no todo lo que brilla es oro, y menos si es 'gratis'. El precio puede ser mucho más alto de lo que imaginas. ¿O acaso quieres que te vacíen los datos por jugar un rato?