Espectáculos

¡Agarra tu asiento, porque la noticia es buena! La versión 21 del Copihue de Oro está ya casi encima, y si eres de los que aman el brillo del espectáculo chileno, seguro estás mordiéndote las uñas con cada detalle que se va revelando. Porque seamos honestos, la ceremonia es una de las citas más esperadas del año, ¡una gran celebración que nadie se quiere perder!

La pregunta del millón, esa que nos tenía a todos en vilo, era saber quiénes tendrían el honor de guiar esta tremenda noche. ¿Quiénes serían los encargados de ponerle el ritmo y la buena onda a la gala? Pues bien, el misterio se acabó el jueves 19 de noviembre. Fue el programa El Mediodía el que soltó la papita, confirmando quiénes serán los afortunados. La fecha ya estaba fijada: el 4 de diciembre, en las propias dependencias de TVN. ¡A prepararse!

Y tal como ha sido la tónica en años anteriores, la animación de esta edición recaerá en un cuarteto de lujo. Cuatro rostros consagrados, representando a cada uno de los grandes canales de nuestra televisión, se subirán al escenario para entregar los galardones y hacernos reír y vibrar.

Por Canal 13, ¡vuelve un clásico! Francisco Saavedra fue el elegido para repetir el plato. Si lo viste el año pasado conduciendo la gala, sabes que el hombre sabe lo que hace. Así que sí, Pancho trae toda su chispa de vuelta al Copihue.

Desde Chilevisión, llega con todo el power nuestra querida Emilia Daiber. Ni más ni menos que ella, la coanimadora que nos encanta en Fiebre de Canto y la cara visible de Sabingo. ¡Pura energía y buena onda para el escenario!

Mega también se la juega con una carta fuerte: Carmen Gloria Arroyo. Ella se subirá al escenario para ayudar a presentar las distintas categorías que, con seguridad, generarán harto debate entre los fanáticos. ¡Todos queremos saber quién se lleva el Copihue!

Y obvio, a este trío se suma un nombre que ya conocíamos, porque fue oficializado hace algunas semanas: Daniel Fuenzalida. Él será el encargado de representar a TVN en esta gran fiesta, completando así un elenco de animadores de primera.

¿Y cómo ver esta tremenda gala? Fácil, la transmisión de la ceremonia será por la pantalla de TVN y todas sus redes sociales. Pero ojo, que también podrás seguirla a través de los sitios de La Cuarta, Glamorama y los distintos medios del Grupo Copesa. ¡No hay excusa para perdérsela!

Y un dato clave para que no te quedes fuera: ¡todavía estás a tiempo de votar por tus nominados favoritos! Hay dieciocho categorías en juego y puedes dejar tu voto hasta el 25 de noviembre en la página www.copihuedeoro.cl. ¡Corre que el tiempo vuela! ¿Ya tienes a tus ganadores claros o estás esperando el último minuto para darle click?