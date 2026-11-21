Espectáculos

El viernes 20 de noviembre, a las 22:30 horas, el 13 emitió un nuevo capítulo de “¡Qué dice Chile! Prime”, con la participación del actor Ricardo Fernández. Fernández nunca había aparecido en la señal de Luksic.

El programa de concursos animado por el seco Martín Cárcamo –el mismísimo presentador y actor, para que no se le olvide– juntó a dos equipos de famosos con una misión noble: ayudar a cumplir sueños chilenos. Fernández afirmó que está feliz de participar en el programa junto a otros colegas.

Fernández no llegó solo, obvio. Fue parte del equipo “Druk”, que representa la adaptación teatral de la película danesa “Otra ronda”. Ahí juega junto a Álvaro Espinoza, Luis Cerda y Jaime Omeñaca. Se enfrentarán al equipo “Secretos de Camarín”, puro talento femenino con Antonia Santa María, Montserrat Ballarín, Marcela del Valle y María José Illanes.

Fernández remarcó que la competencia “estará entretenida”, porque se llevan bien y se divierten mucho. Y es que, aparte de la buena onda, aquí lo importante era la causa. “¡Qué dice Chile! Prime” es de esos programas que te tocan el corazón, porque cada capítulo busca hacer realidad un sueño con un premio millonario.

El equipo “Druk” jugó por Leonardo Guajardo, a quien apodan el “Gepetto de Quinta Normal”. A sus 76 años, este seco artesano de la madera sigue fabricando juguetes a mano, como los que soñaba tener de niño. ¿Su deseo? Arreglar su taller, que quedó pa’ la escoba con las lluvias en la Región Metropolitana, para seguir llevando esa magia de sus creaciones a más cabros. ¡Un siete!

Por el otro lado, las chiquillas de “Secretos de Camarín” jugaron por Hugo Navarrete, otro maestro de la madera que lleva más de 20 años dándole vida a trompos, emboques y otros juguetes. Su sueño era darse unas vacaciones inolvidables con la familia, idealmente en Brasil o México. ¡Un aplauso pa’ todos los que se la jugaron por estos sueños!

¿Será esta la puerta de entrada para Ricardo Fernández a otros proyectos del 13? ¡Nosotros ya estamos haciendo la fila para verlo de nuevo!