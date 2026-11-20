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¡Alerta de primicia! Vale Roth, la bailarina y exchica reality que nos tiene pegados a sus redes, está en la recta final de su tercer embarazo y acaba de soltar una bomba que nos dejó a tod@s con la boca abierta. Resulta que ya tenemos una fecha tentativa para conocer a Cristóbal, el primer hombrecito que llega a su nidito de amor junto a su esposo, Miguel de la Fuente. ¡Prepárense, que diciembre se viene con todo!

La Vale, que es sequísima para compartir su día a día, nos llevó de la mano a través de sus historias de Instagram a su último control médico. ¡Y obvio que no escatimó en detalles! Ahí nos mostró cómo va el desarrollo de su guagüita y, lo más importante, ¡la fecha esperada para el parto! Imagínense la emoción. No olvidemos que Vale ya es mamá chocha de dos niñas, la Antonia y la Martina, y fue la Martina quien la acompañó en esta ecografía, ¡qué tierna su partner en el médico!

Después de la revisión, la influencer no aguantó las ganas de contarnos las novedades. Con una sonrisa de oreja a oreja, reveló que todas las señales apuntan a que su tercer retoño podría ver la luz en los primeros días de diciembre. ¡Sí, gente! La fecha más probable, según la inducción, es el 1 de diciembre. "Tenemos todas las señales de que va a nacer el día de la inducción, que es el primero de diciembre", comentó Vale, con una emoción que nos traspasó la pantalla. Eso sí, la Vale nos dejó claro que la fecha es estimada y dependerá de cómo siga avanzando el embarazo. Pero bueno, ¡ya tenemos un día para empezar la cuenta regresiva oficial!

Y como si fuera poco, nos dio otro dato que nos dejó boquiabiertos con lo grande que viene este pequeñín. La bailarina contó que Cristóbal está pesando 3 kilos 150 gramos. ¡Un tremendo bebé en camino! Después de darnos todos esos detalles, la Vale nos compartió una foto de la ecografía. Sobre la imagen, puso un mensaje lleno de amor dedicado a su hijo. ¡Es que con esas palabras, cómo no morir de amor!

Recordemos que este pequeño Cristóbal, cuyo sexo y nombre ya habían sido anunciados en una edición de Fiebre de Baile (¡siempre dando las noticias importantes en grande!), es el broche de oro para la familia. La Vale Roth y Miguel de la Fuente se casaron en marzo de 2023, y desde entonces han construido su hermoso hogar con sus dos hijas. La misma Vale ya había dicho el 12 de noviembre de este año que este embarazo sería el último. ¡Así que a disfrutar de cada momento con este bebé que viene en camino!

Así que, ¿quién más está comprando los regalos de Navidad y esperando la llegada de este pequeño Cristóbal con la misma ansiedad que nosotr@s? ¡Que empiece la cuenta regresiva!